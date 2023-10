Dorota Szelągowska jurorką w nowym kulinarnym show 

Dorota Szelągowska o gotowaniu

Dorota Szelągowska jest pasjonatką gotowania. - Gotuję od szóstego roku życia. Kocham to robić. Jedzenie i gotowanie to chyba jedne z najważniejsze rzeczy w moim życiu - zapewnia. Współprowadziła też program "Wszystkiego słodkiego" na antenie TVN, w którym widzowie mogli poznać przepisy na ciasta i desery oraz inspiracje na ich dekoracje. W 2022 roku z dziennikarką kulinarną Gosią Molską wydała e-book "Nieznośna lekkość jedzenia" z wegetariańskimi przepisami. Wcześniej obie przez trzy miesiące gotowały dla uchodźców na granicy polsko-ukraińskiej. "To niezwykle mocne i potrzebne doświadczenie bardzo nas zbliżyło, a późniejsze wyjazdy z konwojami humanitarnymi do Ukrainy pokazały nam, że razem możemy wiele. Obie kochamy gotować i godziny spędzane w kuchni to dla nas relaks" - wspominała Molska. Szelągowska dzięki przyjaciółce przekonała się do kuchni wegetariańskiej. "Postawcie się w mojej sytuacji - ja - królowa steków, tatara, kurczaka faszerowanego wątróbką, kaczki w pomarańczach i schabu z tapenadą ze śliwki, gardząca warzywami, dla której owoce mogłyby nie istnieć, patrząca na wegetarian ze współczuciem, a nawet pewną wyższością, nagle wstępuję w ich szeregi. Być może gdybym nie kochała jedzenia, traktowała je jako niezbędne paliwo, a nie jedną z największych życiowych przyjemności, przeszłabym nad tym do porządku dziennego. A tu? Mam zaczynać od początku? Wtedy właśnie Molska zaprosiła mnie na kolację. I zwariowałam. Okazało się, że tam też jest życie! Gośka odkryła przede mną zupełnie nowy świat kulinarny, a moje kubki smakowe całkiem eksplodowały" - pisze we wstępie do "Nieznośnej lekkości jedzenia".