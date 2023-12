Wyjątkowy odcinek programu Szelągowskiej. Remont w szpitalu

W najbliższym odcinku "Totalnych remontów Szelągowskiej" zobaczymy kulisy kilkumiesięcznego remontu przestrzeni terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To efekt akcji "Zdrowie z głowie" prowadzonej przez Fundację TVN oraz firmę Amazon. - Chciałam stworzyć miejsce, które będzie trochę takim magicznym światem dla dzieciaków, gdzie będą przekraczać drzwi i nie będzie im to się kojarzyć źle - mówi Dorota Szelągowska. Zaprasza do oglądania relacji z tych prac. - Odmienimy przestrzeń szpitalną. Będzie mnóstwo wzruszeń, poznacie fantastycznych ludzi. Jeżeli ktoś chce się po prostu poczuć dobrze i zobaczyć, że świat jest dobry, to na pewno powinien to obejrzeć. CZYTAJ TEŻ: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 będzie finansowany przez nowy rząd