Dorota Pomykała najlepszą aktorką prestiżowego Festiwalu Filmowego Tribeca w Nowym Jorku

Tour de force Doroty Pomykały

"Kobieta na dachu", siódmy film Anny Jadowskiej, skupia się na smutnym życiu zrezygnowanej, sześćdziesięcioletniej Miry, która straciła już wszelką nadzieję na poprawę losu. Pewnego lipcowego poranka jej desperacja osiąga apogeum. Po uporaniu się z porannymi obowiązkami, kobieta chowa do torby nóż kuchenny i idzie do banku, oznajmiając urzędniczce, że to napad. Jej desperacki gest zawodzi, ale zmusza Mirę do ponownego przemyślenia swojego życia.