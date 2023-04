"Wszyscy jesteśmy uczestnikami uczty związanej z korzystaniem z kultury"

Jak podkreśliła, ochrona praw autorskich "jest w naszym interesie". - Wszyscy jesteśmy uczestnikami tej uczty związanej z korzystaniem z kultury, jak również z całej masy rzeczy, które dotyczą własności. Na przykład to, czy nasz pracodawca jest właścicielem naszego wizerunku, do kogo należą wytwory naszej pracy, jak również to, w jaki sposób musimy fotografować w czasie wakacji, by czuć się bezpiecznie, albo kto ma prawa autorskie do zdjęcia naszego dziecka. Nagle okazuje się że tutaj nie tylko chodzi o twórczość, ale chodzi również o nas i nasze bezpieczeństwo - wskazała. Dodała, że największy problem stanowią "piractwo, plagiat i korzystanie z cudzej własności w nielegalny sposób".