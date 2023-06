Dorota Gardias o książkach, które zmieniły jej życie. "Gdyby nie one, nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem"

- Ludzie często mnie pytają, skąd mam tyle pozytywnej energii. To jest mój wybór. Musiałam nauczyć się panować nad głową i emocjami. Przeszłam trudną drogę - mówi Dorota Gardias. Ulubione lektury prezenterki pogody TVN to książki o rozwoju osobistym. Gdy podróżuje z kamerą po Polsce, słucha audiobooków, za to przed snem - zawsze książka drukowana, żeby "dawać przykład córce".

- Pięć lat temu miałam duży życiowy kryzys - przyznaje Dorota Gardias. Problemy w życiu osobistym zbiegły się w czasie z udziałem prezenterki w drugiej edycji "Azja Express" . - W Azji doświadczyłam niezwykłych rzeczy. Przekonałam się, jak mało mi trzeba do życia. Potem pojechałam z 4-letnią Hanią w nosidle na plecach w 3-tygodniową podróż po Tajlandii , Malezji i Indonezji . Byłam szczęśliwa, bez markowych klapek czy okularów. Zaczęłam się zmieniać. Po powrocie do domu rozdałam ubrania, buty, kosmetyki. Moje życie stało się prostsze - mówi Gardias.

Dorota Gardias o walce z rakiem

W ubiegłym roku dziennikarka zmagała się z nowotworem piersi, przeszła operację. "Walka z chorobą pokazała mi, jak silna jestem. Jestem zadaniowcem, ale przyznam szczerze, że był taki moment, jak już byłam po operacji, jak już wiedziałam, że wszystko jest dobrze (...) nagle pojawiły się różne emocje, wzruszenie, i nazwę to wprost: był taki miesięczny dół, który sama nie wiem, z czego wynikał. Chyba się musiałam po prostu po tym pozbierać" - mówiła w "Vivie!". Potem pojawiły się napady paniki. Zaczęła terapię, szukała książek, które mogłyby jej pomóc w odzyskaniu równowagi. "Już nie jestem Dorotką, mentalnym i emocjonalnym dzieckiem, którym byłam do czterdziestki" - mówiła.

Dorota Gardias: Lekarz zobaczył tego guzka, stwierdził, że to nic poważnego. Jest we mnie złość

Dorota Gardias poleca ulubione książki

Pierwszą książką, po którą sięgnęła prezenterka w tym trudnym okresie, była "Potęga podświadomości" Josepha Murphy’ego. - Polecam ją każdemu, kto zaczyna swoją przygodę z samorozwojem. Bardzo otwiera głowę. Teraz mam przy łóżku "Moc przyciągania szczęścia" - mówi Gardias. w rozmowie z TVN24.pl. Co jeszcze poleca? "Biegnącą z wilkami" Clarissy Pinkoli Estés, "Czułą przewodniczkę" Natalii de Barbaro i "Odetchnij spokojem" Jarosława Guca. - Do "Biegnącej…" lubię wracać. To książka o tym, jak wielka siła drzemie w kobietach i jaką mądrość dostałyśmy od natury. Bestseller Natalii de Barbaro pokazuje, że wchodzenie w rolę ofiary jest bardzo wygodne i uświadamia, co nam ta rola daje. A "Odetchnij…" mówi o celowym łamaniu zasad i chodzeniu pod prąd, o patrzeniu i działaniu inaczej. Bo może nie warto chłonąć tych wszystkich bodźców, które zalewają nas jak ocean okręt? Śledzę Guca na Instagramie, gdzie robi wiele dobrego - mówi Gardias.