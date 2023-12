Dorota Gardias i Krzysztof Skórzyński w koncercie kolęd. "Będzie bajkowo. Obiecujemy"

"Wspólne kolędowanie" zostało nagrane w 100-letniej Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze. Przy akompaniamencie Orkiestry Sinfonia Varsovia wystąpią Beata Kozidrak, Kayah, Stanisław Soyka, Urszula, Natalia Szroeder, Natalia Kukulska, Piotr Kupicha, Igor Herbut, Ewa Farna, Natalia Nykiel, Łukasz Drapała, Andrzej Lampert, Accantus oraz gościnnie gwiazda z Wysp Zielonego Przylądka Elida Almeida. Artystom towarzyszyć będą Chór Kameralny SGGW, Sienna Gospel Choir oraz Chór dziecięcy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Koncert poprowadzą Dorota Gardias i Krzysztof Skórzyński. Prezenterka pogody i dziennikarz, jeden z prowadzących "Dzień Dobry TVN" , sami także zaśpiewają. Do występu przygotowywali się pod okiem Moniki Malec, trenerki śpiewu, z którą oboje pracowali przy programie "Mask Singer" . W bazylice wykonają na głosy "Przybieżeli do Betlejem". - Po raz pierwszy występowaliśmy na takiej scenie, z orkiestrą. To było nie tylko przeżycie, ale przede wszystkim wielki zaszczyt - mówi tvn24.pl Dorota Gardias. "Będzie bajkowo. Obiecujemy" - napisał na Instagramie Skórzyński.

Dorota Gardias o koncercie kolęd

Podczas koncertu usłyszymy najbardziej znane polskie kolędy, m.in.: "Tryumfy Króla Niebieskiego", "Wśród nocnej ciszy" czy "Cichą noc". Gardias przekonuje, że "Wspólne kolędowanie" to nie jest program telewizyjny do obejrzenia tylko zachęta do śpiewania. - My, Polacy, znamy i lubimy kolędy, ale tradycja wspólnego kolędowania zanika. Może się wstydzimy? Razem z Krzysztofem jesteśmy jedynymi wykonawcami, którzy nie są profesjonalnymi artystami. To dowód, że śpiewać może każdy. Chodzi przecież o poczucie wspólnoty, energię płynącą prosto z serca. Warto się odważyć. Po prostu zacznijmy nucić pod nosem i dalej jakoś pójdzie - przekonuje ze śmiechem prezenterka.