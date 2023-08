"Doppelgänger. Sobowtór" Jana Holoubka na otwarcie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Doppelgänger. Sobowtór" w reżyserii Jana Holoubka to thriller psychologiczny inspirowany iście hollywoodzką, prawdziwą historią " Jamesa Bonda epoki PRL-u". To produkcja międzynarodowa, zrealizowana z ogromnym rozmachem, z udziałem znakomitych polskich aktorów, ale również zagranicznych gwiazd z Niemiec czy Francji.

Podwójne życie szpiega

- Istnieją dwa rodzaje szpiegów. Jedni po prostu funkcjonują pod swoimi nazwiskami, pracują w ambasadach, na przykład jako konsulowie. Metoda Doppelgänger (z niem. sobowtór, dop. red.) jest dużo rzadsza i bardziej ryzykowna - tłumaczy reżyser filmu, Jan Holoubek. - Są to ludzie, którzy działają pod przykrywką, ze zmienionymi, na ogół ukradzionymi, personaliami - wtapiając się w otoczenie. W dobie żelaznej kurtyny funkcjonowali oni po obu jej stronach. To była ryzykowna działalność - gdyby zostali schwytani, byli narażeni na poważne konsekwencje - włącznie z wyrokami śmierci - opowiada reżyser.

Scenariusz do filmu napisał Andrzej Gołda, (we współpracy z reżyserem), autor m.in. scenariusza do poprzedniego filmu Holoubka "25 lat niewinności..." oraz do obrazu Marcina Krzyształowicza "Pan T." czy "Marzec 68'" Krzysztofa Langa.