Kultura i styl

Nie żyje piosenkarka i gitarzystka Dominika Żukowska

Dominika Żukowska (2011)
Dominika Żukowska (2011)
Źródło: Michał Lepecki / Agencja Wyborcza.pl
Nie żyje Dominika Żukowska, piosenkarka i gitarzystka. O śmierci "jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej szantowej sceny" poinformował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Informację o śmierci artystki Gramatyka przekazał w środę wieczorem. "Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość" - napisał wiceminister cyfryzacji na Facebooku. "Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem czy i co mówić i myśleć…" - dodał. Wpis zakończył tytułem piosenki "Aniołowie dziś latają nisko", którą Żukowska wykonywała wspólnie z Koryckim.

Wpis poświęcony artystce zamieścił także między innymi festiwal szantowy Port Pieśni Pracy. "Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska" - opisano piosenkarkę.

"To Wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki" - czytamy.

"Jeszcze w niedzielę grali koncert w Kielcach. A dziś już jej nie ma wśród nas. Razem wydali cztery płyty. Ogromna strata" - pisze na swoim profilu facebookowym znana grupa Trzeci Oddech Kaczuchy.

Dominika Żukowska nie żyje

Dominika Żukowska była piosenkarką i gitarzystką. Z wykształcenia psycholog, na scenie szantowej debiutowała w drugiej połowie lat 90. Związana była między innymi z zespołem DNA, a od ponad 20 lat występowała w duecie z Andrzejem Koryckim.

Duet wykonywał razem nie tylko piosenki żeglarskie, ale także m.in. ballady. "Andrzej Korycki i Dominika Żukowska starają się znieść klasyczny podział na artystę i widza, zdobywając kontakt z publicznością i zapraszając do wspólnego śpiewania tych znanych i lubianych utworów" - czytamy na stronie artystów.

Brad Arnold nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Brad Arnold nie żyje

Opracował Maciej Wacławik/am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Lepecki / Agencja Wyborcza.pl

