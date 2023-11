"Ależ nam będzie teraz dobrze". Maciej Stuhr i inni o nowej minister kultury

Dominika Chorosińska - aktorka i polityczka

Powołanie nowej minister skomentował m.in. Maciej Stuhr "Jakaż to radość, że nową Ministrą Kultury została Dominika Figurska! Studiowaliśmy razem w szkole teatralnej" - napisał na Facebooku. "Trochę szkoda, że wielka polityka przeszkodziła jej w jeszcze większej karierze aktorskiej, ale to dobrze, że po człowieku, który był żartem w środowisku artystycznym, teraz będzie nami przewodziła osoba, która wywodzi się z samych trzewi kulturalnych przestrzeni! Ależ nam będzie teraz dobrze!" - dodał aktor.

Tomasz Terlikowski o "przekroczeniu granic"

Do licznych wpisów poświęconych minister Chorosińskiej odniósł się Tomasz Terlikowski, pisząc na Facebooku, że krytyka poszczególnych nowych ministrów "powinna dotyczyć ich osiągnięć lub ich braku w polityce". Jak dodał, "absolutnie niedopuszczalne, by nie powiedzieć obrzydliwe jest organizowanie hejtu osobistego na jedną z osób, która zdecydowała się być ministrem. To, co wylewa się ostatnio z mediów, a szczególnie z mediów społecznościowych na Dominikę Chorosińską przekracza granice - dodał publicysta.