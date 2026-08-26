Kultura i styl Dolly Parton przeżyła z mężem ponad 60 lat. Tak mówiła o sekrecie udanego małżeństwa Maciej Wacławik |

USA. Fani opłakują Dolly Parton w jej rodzinnym mieście w Tennessee Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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W 2012 roku magazyn "Vanity Fair" zaprosił Dolly Parton do wypełnienia tzw. kwestionariusza Prousta. To zestaw pytań, na które swego czasu odpowiedział wybitny pisarz Marcel Proust. Piosenkarka nie chciała odpowiedzieć na wszystkie pytania, przy niektórych dało o sobie znać jej słynne poczucie humoru. Ulubione imiona? "Jolene, Jolene, Jolene, Jolene". Zapytana o największą miłość swojego życia odpowiedziała: "Mój mąż Carl Dean, jesteśmy razem od 47 lat".

W sumie byli małżeństwem ponad 60 lat, do śmierci Deana w marcu 2025 roku. Mimo kilku dekad obecności Parton na scenie próżno szukać jakichkolwiek wywiadów z jej mężem, fotografii czy nagrań. W pewnym momencie powstała nawet teoria spiskowa, że mąż gwiazdy country w ogóle nie istnieje. Parton odniosła się do plotek w jednym z wywiadów, mówiąc, że jej mężowi zupełnie nie zależy na byciu w centrum uwagi. - Powiedział: "Nie wybrałem tego świata. Wybrałem ciebie, a ty wybrałaś tamten świat. Ale możemy prowadzić nasze życia osobno i razem". I tak właśnie robimy - podkreśliła artystka.

Na instagramie opublikowała w 2023 roku żartobliwe zdjęcie, na którym widać tylko tył głowy jej męża. I komentarz: "Czy któryś z króliczków myśli, że Carlowi podoba się ta nowa koszula?".

Poznali się przed pralnią

Poznali się przed pralnią samoobsługową w Nashville w 1964 roku. 18-letnia początkująca piosenkarka była świeżo po przeprowadzce do miasta znanego jako stolica muzyki country. W pośpiechu nie zdążyła wyprać ubrań. Dean zawołał, ona pomachała. Tak zaczęła się znajomość, dwa lata później zostali małżeństwem. - Pochodzę ze wsi, więc rozmawiałam z każdym - opowiadała Parton o pierwszym spotkaniu z przyszłym mężem w wywiadzie dla dziennika "New York Times".

W innym wywiadzie zdradziła, że w Deanie ujęło ją to, iż "wydawał się on być szczerze zainteresowany, kim [Dolly - red.] jest i co robi". - Gdy do mnie mówił, patrzył mi w twarz, co jest dla mnie rzadkością - dodała piosenkarka. Kiedy ona zyskiwała sławę, on pozostawał właścicielem firmy zajmującej się kładzeniem asfaltu. Gdy ona koncertowała, on czekał na jej powrót na farmie.

Żartowała o kluczu do udanego małżeństwa

Na pytania o sekret udanego małżeństwa Parton odpowiadała niekiedy, że kluczowe jest spędzanie czasu osobno. - Zawsze żartuję, że kiedy ludzie pytają mnie, dlaczego to trwa już tak długo, odpowiadam: "Bo mnie ciągle nie ma!". I jest w tym sporo prawdy - mówiła w programie "Entertainment Tonight".

Dean nie pojawiał się na ściankach, ale był obecny w twórczości żony. Piosenkarka relacji z nim poświęciła wiele piosenek. Mąż zainspirował ją choćby do napisania wielkiego przeboju "Jolene". Parton po latach przyznała w rozmowie z radiem NPR, że kobietą, o której wspomina w utworze, jest kasjerka z banku, która zainteresowała się Deanem. Gwiazda dodała, że choć tekst sugeruje, jakoby jej partner zdradził ją z tytułową Jolene, w rzeczywistości cała sprawa była znacznie mniej poważna i pozostawała przedmiotem żartów między Parton a mężem.

Ostatni singiel poświęcony mężowi Parton wydała 7 marca 2025 roku, cztery dni po jego śmierci. "Gdyby ciebie nie było, gdzie byłabym teraz?" - śpiewa Parton w utworze "If You Hadn't Been There".

Swego ukochanego wspominała w wywiadach oraz w mediach społecznościowych. W maju zamieściła na Instagramie nagranie, w którym powiedziała, że było jej "bardzo ciężko" podczas pierwszych świąt Bożego Narodzenia bez męża i w rocznicę jego śmierci. - Zawsze będę go kochać i zawsze będę za nim tęsknić - podkreśliła. Kiedy dwa miesiące po odejściu Deana gościła w programie "Today", przyznała, że bardzo się wzrusza, gdy ludzie o nim wspominają. - Ale byliśmy razem 60 lat. Kochałam go, odkąd miałam 18 lat - mówiła.