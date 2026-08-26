Ujawniono przyczynę śmierci Dolly Parton
O śmierci jednej z największych gwiazd amerykańskiej sceny muzycznej poinformowali jej bliscy. - Dolly Parton zmarła spokojnie we wtorek w Nashville w wieku 80 lat - ogłosił jej bratanek Bryan Seaver w oświadczeniu wideo. - O nagranie tego komunikatu Dolly poprosiła mnie wiele lat temu, zanim w pełni uświadomiłem sobie, że to stanie się rzeczywistością - przyznał w nagraniu.
W związku ze śmiercią artystki prezydent Donald Trump zarządził we wtorek opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi.
Przyczyna śmierci Dolly Parton
Jak informuje "The New York Times" Dolly Parton zmarła po krótkiej chorobie nowotworowej. Kilka godzin po ogłoszeniu informacji o śmierci piosenkarki, jej rzecznik Marcel Pariseau przekazał, że została w piątek przyjęta do centrum onkologicznego w Nashville. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów.
Nie wiadomo, kiedy usłyszała diagnozę. Jak przypomina nowojorski dziennik obawy o zdrowie Parton pojawiły się jesienią ubiegłego roku, po odwołaniu przez nią koncertów. Piosenkarka wyjaśniała wówczas, że ma problemy zdrowotne i musi poddać się kilku zabiegom. W ubiegłym roku zmarł jej mąż, Carl Dean. Artystka w publikowanych przez siebie filmikach informowała, że musi łączyć opiekę nad nim z dbaniem o własne zdrowie.
Jednak, jak podaje "The New York Times" z optymizmem i humorem, z "których słynęła od dawna", przekazywała aktualizacje na temat swojego stanu. Nieco ponad tydzień temu nie pojawiła się na zaplanowanym występie, a w wyświetlonym uczestnikom koncertu filmie przekazała, że zmaga się z zawrotami głowy i odwodnieniem. - Mój lekarz z Nashville niejako podciął mi skrzydła, mówiąc: "nie podróżujesz w tym tygodniu". Więc jeśli lekarz mówi ci: "nie podróżujesz w tym tygodniu", to znaczy, że nie podróżujesz w tym tygodniu - oznajmiła.
Niedługo przed śmiercią udzieliła wywiadu magazynowi "People". "Wciąż mam tyle rzeczy do zrobienia" - stwierdziła. "Będę pracować tak długo, jak to możliwe, by to osiągnąć".
Dolly Parton nie żyje - kim była
Piosenkarka urodziła się 19 stycznia 1946 roku w Pittman Center w stanie Tennessee. W 1971 roku wypuściła swój pierwszy singiel - "Joshua", który dotarł na pierwszą pozycję amerykańskiej listy przebojów country magazynu Billboard. W 1973 ukazał się jeden z jej największych hitów - "Jolene", który był później wielokrotnie interpretowany przez innych artystów.
Parton wygrała 11 statuetek Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości. Sprzedała ponad 100 milionów płyt. Na przestrzeni lat piosenkarka, oprócz kariery scenicznej, prowadziła telewizyjny program rozrywkowy, występowała w filmach, a nawet stworzyła park rozrywki Dollywood - popularną atrakcję turystyczną w swoim rodzinnym stanie. Parton wywodząc się z rodziny, którą sama określała mianem "skrajnie biednej" - regularnie wspierała potrzebujących, zarówno swoim nazwiskiem, jak i środkami finansowymi.
Redagował AM