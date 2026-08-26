Ujawniono przyczynę śmierci Dolly Parton

Dolly Parton na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Getty Images

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O śmierci jednej z największych gwiazd amerykańskiej sceny muzycznej poinformowali jej bliscy. - Dolly Parton zmarła spokojnie we wtorek w Nashville w wieku 80 lat - ogłosił jej bratanek Bryan Seaver w oświadczeniu wideo. - O nagranie tego komunikatu Dolly poprosiła mnie wiele lat temu, zanim w pełni uświadomiłem sobie, że to stanie się rzeczywistością - przyznał w nagraniu.

W związku ze śmiercią artystki prezydent Donald Trump zarządził we wtorek opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi.

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Przyczyna śmierci Dolly Parton

Jak informuje "The New York Times" Dolly Parton zmarła po krótkiej chorobie nowotworowej. Kilka godzin po ogłoszeniu informacji o śmierci piosenkarki, jej rzecznik Marcel Pariseau przekazał, że została w piątek przyjęta do centrum onkologicznego w Nashville. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów.

Nie wiadomo, kiedy usłyszała diagnozę. Jak przypomina nowojorski dziennik obawy o zdrowie Parton pojawiły się jesienią ubiegłego roku, po odwołaniu przez nią koncertów. Piosenkarka wyjaśniała wówczas, że ma problemy zdrowotne i musi poddać się kilku zabiegom. W ubiegłym roku zmarł jej mąż, Carl Dean. Artystka w publikowanych przez siebie filmikach informowała, że musi łączyć opiekę nad nim z dbaniem o własne zdrowie.

Jednak, jak podaje "The New York Times" z optymizmem i humorem, z "których słynęła od dawna", przekazywała aktualizacje na temat swojego stanu. Nieco ponad tydzień temu nie pojawiła się na zaplanowanym występie, a w wyświetlonym uczestnikom koncertu filmie przekazała, że zmaga się z zawrotami głowy i odwodnieniem. - Mój lekarz z Nashville niejako podciął mi skrzydła, mówiąc: "nie podróżujesz w tym tygodniu". Więc jeśli lekarz mówi ci: "nie podróżujesz w tym tygodniu", to znaczy, że nie podróżujesz w tym tygodniu - oznajmiła.

Niedługo przed śmiercią udzieliła wywiadu magazynowi "People". "Wciąż mam tyle rzeczy do zrobienia" - stwierdziła. "Będę pracować tak długo, jak to możliwe, by to osiągnąć".

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Dolly Parton nie żyje - kim była

Piosenkarka urodziła się 19 stycznia 1946 roku w Pittman Center w stanie Tennessee. W 1971 roku wypuściła swój pierwszy singiel - "Joshua", który dotarł na pierwszą pozycję amerykańskiej listy przebojów country magazynu Billboard. W 1973 ukazał się jeden z jej największych hitów - "Jolene", który był później wielokrotnie interpretowany przez innych artystów.

Parton wygrała 11 statuetek Grammy, w tym nagrodę za całokształt twórczości. Sprzedała ponad 100 milionów płyt. Na przestrzeni lat piosenkarka, oprócz kariery scenicznej, prowadziła telewizyjny program rozrywkowy, występowała w filmach, a nawet stworzyła park rozrywki Dollywood - popularną atrakcję turystyczną w swoim rodzinnym stanie. Parton wywodząc się z rodziny, którą sama określała mianem "skrajnie biednej" - regularnie wspierała potrzebujących, zarówno swoim nazwiskiem, jak i środkami finansowymi.

Redagował AM