Fani Dolly Parton zszokowani tym, co zobaczyli

Los Angeles. Prace renowacyjne przy gwieździe Dolly Parton w Alei Gwiazd Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS TORRES

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Po tym, jak 25 sierpnia świat obiegła wieść o śmierci ikony muzyki country, fani zaczęli składać kwiaty, kartki i inne przedmioty przy jej gwieździe. Główna kuratorka Alei Gwiazd w Los Angeles Ana Martinez z Izby Handlowej Hollywood przekazała, że gwiazda Dolly Parton znajdowała się na liście obiektów przeznaczonych do renowacji z powodu wcześniejszych pęknięć, jednak jeszcze przed rozpoczęciem prac ktoś zamazał nazwisko artystki.

Nagranie zdewastowanej gwiazdy zamieściła w mediach społecznościowych fanka Dolly Parton, która chciała złożyć hołd idolce, składając kwiaty w Alei Gwiazd. Z jej relacji wynika, że gwiazdę piosenkarki uszkodziła pewna kobieta - tak przekazać miał pracujący w pobliżu mężczyzna.

Dolly Parton’s star on the Hollywood Walk of Fame was recently vandalised, with her name being scratched off.



Repairs are reportedly underway. pic.twitter.com/V2pVcLTUY6 — Pop Base (@PopBase) September 1, 2026 Rozwiń

Gwiazda Dolly Parton zanim została zniszczona Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Wielbiciele piosenkarki, którzy przybyli na miejsce, nie kryli emocji związanych z widokiem zniszczonej gwiazdy - podają miejscowe media. Jedna z fanek przybyła aż z Hawajów, by zobaczyć miejsce upamiętniające artystkę - zauważa portal CBS News. W rozmowie z mediami fani mówili: "Jestem w wielkim szoku", "Nie mogę uwierzyć, jak ktoś mógł to zrobić. Nie sądziłam, że są ludzie, którzy jej nienawidzą". We wtorek ruszyły prace renowacyjne przy gwieździe.

Prace renowacyjne przy gwieździe Dolly Parton Źródło zdjęcia: Enex

Aleja Gwiazd jest jedną z największych atrakcji turystycznych Los Angeles. Jej budowę rozpoczęto w 1960 roku, a 34 lata później aktorka Sofia Loren odsłoniła dwutysięczną gwiazdę - dowiadujemy się ze strony internetowej alei. Co miesiąc odsłaniane są średnio dwie kolejne gwiazdy.

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia. Piosenkarka, autorka piosenek i filantropka miała 80 lat. O śmierci ikony muzyki country poinformował syn jednej z jej młodszych sióstr Cassie Parton w opublikowanym nagraniu. - O nagranie tego komunikatu Dolly poprosiła mnie wiele lat temu - zanim w pełni uświadomiłem sobie, że to stanie się rzeczywistością - powiedział Brian Seaver.