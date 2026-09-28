Kultura i styl Kolejny sukces Ewy Ewart. "Do ostatniego oddechu" z pierwszą nagrodą na festiwalu filmowym w Meksyku Oprac. Ewa Żebrowska |

"Do ostatniego oddechu" - zwiastun filmu, reż. Ewa Ewart Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Orient Film

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Wildlife Conservation Film Festival (WCFF) to międzynarodowy festiwal filmowy, który prezentuje i wspiera niezależne produkcje poświęcone ochronie dzikiej przyrody, dzikich zwierząt oraz różnorodności biologicznej Ziemi. Finałowa odsłona festiwalu odbyła się w Monterrey w Meksyku między 18 a 20 września.

Film Ewy Ewart nagrodzony

Film dokumentalny "Do ostatniego oddechu" w reżyserii Ewy Ewart otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii dokumenty edukacyjne. To kolejny sukces dokumentalistki w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu dokument został nagrodzony Srebrnym Delfinem podczas Cannes Corporate Media & TV Awards.

Kadr z filmu Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu" Źródło zdjęcia: Orient Film

"Do ostatniego oddechu" opowiada o determinacji i uporze w starciu z niewidzialnym i cichym zabójcą, jakim jest smog. W filmie Ewart pojawiają się bohaterowie z najróżniejszych zakątków świata. Łączy ich strach związany z zanieczyszczonym powietrzem. "Życie w tej okolicy przypomina życie w ciemnej jamie. Żyjemy w strachu o nasze dzieci i o osoby starsze", "Życie tutaj jest wyrokiem śmierci" - mówią.

Aż 99 procent światowej populacji oddycha toksycznym powietrzem. Z tego powodu co godzinę umiera blisko 900 osób, często po latach cierpienia. Rocznie przez smog na świecie umiera przedwcześnie osiem milionów osób. - Smog to cichy zabójca, który truje nas niezależnie od szerokości geograficznej - mówiła Ewa Ewart w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Nagrodzony dokument "Do ostatniego oddechu", dostępny na TVN24+, został zrealizowany w Polsce, Wielkiej Brytanii, Chile, Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Jego twórcy odwiedzili miasta i regiony najbardziej dotknięte zanieczyszczeniem powietrza, pokazując jego niszczycielski wpływ. Producentem jest Orient Film, a koproducentami: Polski Alarm Smogowy, Clean Air Fund, TVN S.A., Jakubas Investment, Lux Med i Open Eyes Economy Summit (OEES).

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Redagował AM