Czy łańcuch może być symbolem miłości? Z Janem Komasą odszyfrowujemy "Dobrego chłopca"

Młody mężczyzna o imieniu Tommy spędza czas na imprezach, mocno doprawianych alkoholem i narkotykami. Jest też agresorem: tworzy patologiczne, przemocowe treści w portalach społecznościowych. Po jednej z takich imprez zostaje porwany przez Chrisa - mężczyznę w średnim wieku, który z żoną Kathryn i synem Jonathanem mieszkają w wiejskiej, okazałej posiadłości. Tommy trafia na łańcuch, przymocowany do sufitu. Tu ma zostać reedukowany i stać się tytułowym "dobrym chłopcem". Tak w największym skrócie - żeby nie zdradzać zbyt wiele - można streścić fabułę najnowszego filmu Jana Komasy.

Film powstał według scenariusza debiutanta - Bartka Bartosika, który - jak sam wspominał - będąc programistą, czuł się "przykuty" do komputera. Dostał od przyjaciół podręcznik scenopisarstwa i w ciągu tygodnia stworzył "Dobrego chłopca". Gotowy tekst zaczął rozsyłać do polskich reżyserek i reżyserów, których cenił, licząc, że być może komuś pomysł się spodoba. Materiał trafił między innymi do Jerzego Skolimowskiego. Był listopad 2019 roku, gdy Jan Komasa w Los Angeles intensywnie promował "Boże Ciało" - polskiego kandydata do Oscara 2020 w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Pewnego dnia do Komasy zadzwonił Skolimowski, mówiąc, że podeśle scenariusz i poprosił młodego filmowca o lekturę. Takim legendom jak Skolimowski trudno odmówić, nawet jeśli jest się w samym środku intensywnej kampanii promocyjnej na drugim końcu świata. Komasa "uległ" namowom i usiadł do "Dobrego chłopca" późnym wieczorem. Tekst tak go wciągnął, że zarwał noc. Kilka godzin później zadzwonił Skolimowski i stwierdził: "pan to wyreżyseruje, ja to wyprodukuję".

Początkowo miał to być polski film, osadzony w polskich realiach. Z biegiem czasu wyszło inaczej. Akcja "Dobrego chłopca" dzieje się w Wielkiej Brytanii, a główne postaci to Brytyjczycy. Grają między innymi takie sławy jak Stephen Graham i Andrea Riseborough. Graham najpierw zagrał u Komasy, by kilka dni później wejść na plan miniserialu "Dojrzewanie", który przyniósł mu światową sławę i szereg najbardziej prestiżowych nagród aktorskich.

Oryginalny tytuł najnowszego filmu Komasy brzmi "Good Boy" i jest sam w sobie prowokacyjny. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na plakat, na którym widzimy cztery główne postaci, usadzone na kanapie niczym rodzina z kultowego sitcomu "Świat według Bundych". Z tą różnicą, że jeden z bohaterów jest przykuty łańcuchem. "Good Boy" w dosłownym tłumaczeniu to oczywiście "dobry chłopiec", ale "good boy" w języku angielskim jest też zwrotem kierowanym do psa, gdy chce się pochwalić jego dobre zachowanie. A filmowy Tommy do pewnego momentu jest przez Chrisa i jego rodzinę tresowany i traktowany niczym pies. Samo skojarzenie "Dobrego chłopca" ze "Światem według Bundych" nie jest przypadkowe: reżyser przyznaje, że myśląc o scenografii tego filmu, inspirował się serialowym klasykiem z przełomu lat 80. i 90.

"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa

"Dobry chłopiec" to najlepszy i najbardziej przewrotny z dotychczasowych filmów Komasy. Akcja rozpisana została na prostej konstrukcji, co pozwoliło twórcom stworzyć wielowarstwową refleksję nad rzeczywistością. W efekcie "Dobrego chłopca" można interpretować na wiele sposobów. Dlatego też postanowiłem wspólnie z Janem Komasą przyjrzeć się trzem najważniejszym - moim zdaniem - aspektom tej opowieści.

Co jeśli wolność nie jest najważniejsza?

Ci, którzy znają dotychczasowy dorobek twórcy między innymi "Sali samobójców", "Bożego Ciała" czy "Rocznicy", wiedzą, że w wyjątkowy sposób stawia szereg pytań, które pozostawia bez odpowiedzi. Dzięki temu niejednokrotnie skłania swoją publiczność do autorefleksji. - Kino daje nam nie tylko możliwość naśladowania rzeczywistości, ale również takiego przesuwania klocków, żeby pewne pytania dobitniej wybrzmiewały - przypomina filmowiec.

Jakie jest to najważniejsze pytanie stawiane w "Dobrym chłopcu"? - Co byś wybrał: całkowitą wolność czy bliskość, czułość? - odpowiada. - To bardzo ważne pytanie, ponieważ wchodzenie w relacje polega na poświęcaniu własnej wolności. Budując poszczególne więzi, rezygnujemy z wolności. Zakładamy na siebie małe łańcuchy - kontynuuje.