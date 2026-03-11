Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

Czy łańcuch może być symbolem miłości? Z Janem Komasą odszyfrowujemy "Dobrego chłopca"

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Anson Boon w "Dobrym chłopcu" Jana Komasy
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa - zwiastun
Źródło: Kino Świat
Każdy z nas potrzebuje takich filmów jak "Dobry chłopiec" Jana Komasy, choć nawet o tym nie wie. Przewrotna i groteskowa historia o "tworzeniu dobrego chłopca" zachwyca. Wspólnie z twórcą przyglądamy się trzem najważniejszym aspektom filmu, który można oglądać w kinach. Artykuł dostępny w subskrypcji

Młody mężczyzna o imieniu Tommy spędza czas na imprezach, mocno doprawianych alkoholem i narkotykami. Jest też agresorem: tworzy patologiczne, przemocowe treści w portalach społecznościowych. Po jednej z takich imprez zostaje porwany przez Chrisa - mężczyznę w średnim wieku, który z żoną Kathryn i synem Jonathanem mieszkają w wiejskiej, okazałej posiadłości. Tommy trafia na łańcuch, przymocowany do sufitu. Tu ma zostać reedukowany i stać się tytułowym "dobrym chłopcem". Tak w największym skrócie - żeby nie zdradzać zbyt wiele - można streścić fabułę najnowszego filmu Jana Komasy.

Film powstał według scenariusza debiutanta - Bartka Bartosika, który - jak sam wspominał - będąc programistą, czuł się "przykuty" do komputera. Dostał od przyjaciół podręcznik scenopisarstwa i w ciągu tygodnia stworzył "Dobrego chłopca". Gotowy tekst zaczął rozsyłać do polskich reżyserek i reżyserów, których cenił, licząc, że być może komuś pomysł się spodoba. Materiał trafił między innymi do Jerzego Skolimowskiego. Był listopad 2019 roku, gdy Jan Komasa w Los Angeles intensywnie promował "Boże Ciało" - polskiego kandydata do Oscara 2020 w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Pewnego dnia do Komasy zadzwonił Skolimowski, mówiąc, że podeśle scenariusz i poprosił młodego filmowca o lekturę. Takim legendom jak Skolimowski trudno odmówić, nawet jeśli jest się w samym środku intensywnej kampanii promocyjnej na drugim końcu świata. Komasa "uległ" namowom i usiadł do "Dobrego chłopca" późnym wieczorem. Tekst tak go wciągnął, że zarwał noc. Kilka godzin później zadzwonił Skolimowski i stwierdził: "pan to wyreżyseruje, ja to wyprodukuję".

Początkowo miał to być polski film, osadzony w polskich realiach. Z biegiem czasu wyszło inaczej. Akcja "Dobrego chłopca" dzieje się w Wielkiej Brytanii, a główne postaci to Brytyjczycy. Grają między innymi takie sławy jak Stephen Graham i Andrea Riseborough. Graham najpierw zagrał u Komasy, by kilka dni później wejść na plan miniserialu "Dojrzewanie", który przyniósł mu światową sławę i szereg najbardziej prestiżowych nagród aktorskich.

Oryginalny tytuł najnowszego filmu Komasy brzmi "Good Boy" i jest sam w sobie prowokacyjny. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na plakat, na którym widzimy cztery główne postaci, usadzone na kanapie niczym rodzina z kultowego sitcomu "Świat według Bundych". Z tą różnicą, że jeden z bohaterów jest przykuty łańcuchem. "Good Boy" w dosłownym tłumaczeniu to oczywiście "dobry chłopiec", ale "good boy" w języku angielskim jest też zwrotem kierowanym do psa, gdy chce się pochwalić jego dobre zachowanie. A filmowy Tommy do pewnego momentu jest przez Chrisa i jego rodzinę tresowany i traktowany niczym pies. Samo skojarzenie "Dobrego chłopca" ze "Światem według Bundych" nie jest przypadkowe: reżyser przyznaje, że myśląc o scenografii tego filmu, inspirował się serialowym klasykiem z przełomu lat 80. i 90.

"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
"Dobry chłopiec" reż. Jan Komasa
Źródło: fot. Łukasz Bąk / Kino Świat

"Dobry chłopiec" to najlepszy i najbardziej przewrotny z dotychczasowych filmów Komasy. Akcja rozpisana została na prostej konstrukcji, co pozwoliło twórcom stworzyć wielowarstwową refleksję nad rzeczywistością. W efekcie "Dobrego chłopca" można interpretować na wiele sposobów. Dlatego też postanowiłem wspólnie z Janem Komasą przyjrzeć się trzem najważniejszym - moim zdaniem - aspektom tej opowieści.

Co jeśli wolność nie jest najważniejsza?

Ci, którzy znają dotychczasowy dorobek twórcy między innymi "Sali samobójców", "Bożego Ciała" czy "Rocznicy", wiedzą, że w wyjątkowy sposób stawia szereg pytań, które pozostawia bez odpowiedzi. Dzięki temu niejednokrotnie skłania swoją publiczność do autorefleksji. - Kino daje nam nie tylko możliwość naśladowania rzeczywistości, ale również takiego przesuwania klocków, żeby pewne pytania dobitniej wybrzmiewały - przypomina filmowiec.

Jakie jest to najważniejsze pytanie stawiane w "Dobrym chłopcu"? - Co byś wybrał: całkowitą wolność czy bliskość, czułość? - odpowiada. - To bardzo ważne pytanie, ponieważ wchodzenie w relacje polega na poświęcaniu własnej wolności. Budując poszczególne więzi, rezygnujemy z wolności. Zakładamy na siebie małe łańcuchy - kontynuuje.

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Piłkarz zawieszony przez PZPN. Odpocznie od grania kilka lat
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany
Uderzył w radiowóz, potrącił policjanta
Lubuskie
imageTitle
Prezent za 500 tysięcy euro dla Jutty Leerdam
EUROSPORT
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie
WARSZAWA
Cieśnina Ormuz ma wyjątkowe strategiczne znaczenie (NASA)
Trump: zniszczyliśmy 60 irańskich okrętów minowych
Świat
imageTitle
Świątek walczy o ćwierćfinał Indian Wells
RELACJA
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
BIZNES
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Starosta miał kierować autem pod wpływem alkoholu
Olsztyn
Jeffrey Epstein
Polski wątek afery Epsteina i apel ministra. "To bardzo ważne"
Polska
Krzysztof Gawkowski o podatku cyfrowym we Francji
Gawkowski: "Francja na podatku cyfrowym zarobiła 10 miliardów euro". Dużo mniej
Jakub Zulczyk
Irański okręt w Cieśninie Ormuz
Amerykanie ostrzegają. Iran zapowiada odwet
RELACJA
Strzykawki i igły znalezione w Rembertowie
Igły i strzykawki na osiedlowym trawniku
WARSZAWA
Utrudnienia na pierwszej linii metra
"Atak grafficiarzy na pociąg metra". Cztery osoby zatrzymane
WARSZAWA
Zatrzymany 43-latek
Ostrzelana szkoła w centrum Warszawy, zatrzymali podejrzewanego
WARSZAWA
imageTitle
Deszczowy, zimny i wietrzny etap Paryż - Nicea dla Vingegaarda
EUROSPORT
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
METEO
szpital lutycka poznań
Zakażenia w szpitalu. Chorzy zostali odizolowani
Poznań
Węgry
Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"
Tatiana Serwetnyk
GettyImages-2265410655
Gwiazdor "Harry'ego Pottera" i "Gwiezdnych wojen" z Orderem Imperium Brytyjskiego
Kultura i styl
Policja na miejscu ambasady USA w Oslo, przy której doszło do eksplozji
Wybuch przed ambasadą USA. Zatrzymani
Świat
Do zdarzenia doszło pod Makowem Mazowieckim
Telefon wysłał powiadomienie o wypadku. Kierowca ma duże kłopoty
WARSZAWA
imageTitle
Wielka moc Andresena. Wybrał idealny moment
EUROSPORT
Urząd Miejski w Tczewie
Wiceprezydentka odwołana. Po informacji z sądu
Trójmiasto
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
"Otrzymaliśmy wiele głosów zaniepokojenia". Nowe oświadczenie zoo
Świat
Grupa Azoty, zakłady chemiczne "Police" S.A. w Policach
Zmiany w chemicznym gigancie
BIZNES
404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
Episkopat powołał ogólnopolską komisję do spraw pedofilii w Kościele
Polska
Wizualizacja sali koncertowej
Dołoży się do budowy sali, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię
WARSZAWA
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
METEO
Katy Perry
"Pamiętam, jak się rozpłakałam". Projektantka wygrywa przed sądem z gwiazdą
Kultura i styl
shutterstock_2580499727_1
Pomagają w treningu, zabierają sen. Niepokojące wyniki badań
Zdrowie
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica