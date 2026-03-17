Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Kto zagra w trzeciej części "Diuny"? Są pierwsze zdjęcia

Timothee-Chalamet-Robert-Pattinson
Muszyński: "Diuna: Część druga" to ambitne widowisko science fiction. Tutaj naprawdę są poruszane ważne tematy
Źródło: TVN24
W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu "Diuna: Część trzecia". W kontynuacji głośnych filmów zagra plejada gwiazd, w tym Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh i Robert Pattinson.

Timothee Chalamet jako pierwszy opublikował zdjęcie z powstającej produkcji w poniedziałek. Na fotografii udostępnionej w relacji na Instagramie widzimy aktora w masce, spoglądającego w stronę obiektywu. Inne zdjęcie Chalamet zamieścił w poście na tej samej platformie. Zapowiedział w nim, że zwiastun filmu ukaże się dzień później.

Tego samego dnia również wytwórnia Warner Bros. zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia aktorów, których zobaczymy w zapowiadanej produkcji: Isaacha De Bankole, Anyi Taylor-Joy, Florence Pugh, Rebeki Ferguson, Javiera Bardema, Zendai, Jasona Momoa i wspomnianego już Chalameta. Jest również Robert Pattinson, który wcieli się w postać Scytale'a. To pierwsze zdjęcie tego aktora z trzeciej części "Diuny" - podkreśla "The Hollywood Reporter".

Na każdej z fotografii znalazł się napis "Epicki finał" (ang. The epic conclusion). W ten sposób studio zapowiedziało pierwszy teaser, który będzie miał premierę na TikToku już dziś o godzinie 18.00

"Diuna: Część trzecia" - kiedy premiera

"Diuna: Część trzecia" trafi do kin 18 grudnia tego roku. Film będzie kontynuacją "Diuny" z 2021 roku i "Diuny. Części drugiej" z 2024 roku. O tym, że twórca wspomnianych filmów Denis Villeneuve pracuje nad trzecią częścią, Warner Bros. informował już w 2024 roku. Sam reżyser trylogii od dawna deklarował, że chciałby domknąć historię Paula Atrydy (w tej roli Timothee Chalamet), ekranizując "Mesjasza Diuny", czyli drugą powieść Franka Herberta z uniwersum Diuny.

"Diuna" z 2021 roku zdobyła sześć Oscarów - w tym za najlepsze zdjęcia, i zarobiła ponad 400 mln dolarów. "Diuna: Część druga" tylko w USA zarobiła 282 mln dolarów i była jednym z najchętniej oglądanych filmów w 2024 roku. Obie części "Diuny" są produkcjami Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i są dostępne na platformie HBO Max.

"Diuna" - FILM OBEJRZYSZ TUTAJ "Diuna: Część druga" - FILM OBEJRZYSZ TUTAJ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chalamet wywołał burzę. Zamiast o Oscarze głośno o jego słowach

Tomasz-Marcin Wrona
Oscary 2026. Zobacz całą listę nagrodzonych

Oscary 2026. Zobacz całą listę nagrodzonych

Źródło: The Hollywood Reporter, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fred Duval/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
FilmKinoDirector Warner Bros. DiscoveryHBO Max
Czytaj także:
Zwiń opisWięcej
