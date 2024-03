"Diuna: Część druga" hitem w polskich kinach

"Diuna: Część druga" miała swoją premierę kinową w 71 krajach na całym świecie. Film Denisa Villeneuve'a zdążył już zarobić 178,5 miliona dolarów (ok. 711 mln złotych - red.). Kontynuacja "Diuny" okazała się hitem w szeregu krajów, o ogromnym sukcesie można mówić również w Polsce, gdzie w pierwszy weekend od premiery nową "Diunę", która wystartowała na ponad 630 ekranach w ponad 350 kinach w całym kraju, obejrzało 446 tys. widzów. To prawie dwa razy więcej niż w przypadku pierwszej części. Z wynikiem otwarcia na poziomie ponad 2,75 mln dolarów (to jest ok. 10,9 mln zł - red.) nasz kraj znalazł się na dziewiątym miejscu na świecie - wynika z danych TVN Warner Bros. Discovery.