"Diuna: Część druga" w kinach

Jak dodał, "to jest zupełnie inna postać". - On przeszedł niesamowitą transformację fizyczną do tej roli i wciela się w naprawdę złowrogiego psychopatę, którego ulubionym zadaniem jest doświadczanie i przyjmowanie bólu - zwracał uwagę Muszyński. - W ogóle, jeżeli spojrzymy na obsadę tego filmu, to jest tutaj absolutny gwiazdozbiór młodego Hollywood, bo jest Timothee Chalamet, jest Zendaya, jest Austin Butler, jest Florence Pugh i wszyscy są świetni - podkreślał.