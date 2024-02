"Lata świetlne od przeciętnego hollywoodzkiego hitu". Recenzje filmu "Diuna: Część druga"

"Film ma tak wiele wspaniałych wątków i taki nastrój zagłady, że z nawiązką uzasadniają one cenę biletu do kina" - czytamy na portalu BBC. Brytyjski nadawca opisuje kontynuację "Diuny" jako "jedno z najbardziej oszałamiająco dziwacznych dzieł psychodelii kina niezależnego, jakie kiedykolwiek powstało w dużym studiu". W opublikowanej w środę recenzji podkreślono, że "Diunę: Część drugą" od przeciętnego hollywoodzkiego hitu "dzielą lata świetlne".

"Diuna: Część druga" - recenzje

"The Hollywood Reporter" ocenia, że reżyser, Denis Villeneuve poprzez postaci "poszerza naszą wiedzę o politycznych i międzyludzkich powiązaniach" oraz "tworzy wciągającą narrację o zemście Paula". "Villeneuve sprostał jednemu z większych i bardziej ryzykownych wyzwań Hollywood" - podsumowuje "Los Angeles Times" w recenzji filmu.

"Diuna: Część druga" - kiedy w kinach

"Diuna: Część druga" do polskich kin trafi 29 lutego. Film jest kontynuacją "Diuny", filmu z 2021 roku w reżyserii Denisa Villeneuve’a zrealizowanego na podstawie kultowej powieści Franka Herberta z 1965 roku o tym samym tytule. Akcja "Diuny" toczy się w kosmosie. Najważniejszą planetą we wszechświecie jest Arrakis, czyli Diuna, na której znajdują się złoża przyprawy zwanej melanżem. Spowalnia ona starzenie i daje dar jasnowidzenia oraz umożliwia podróże międzygwiezdne. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do cennej substancji.