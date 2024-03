Pierwsze reakcje polskich widzów po seansie drugiej części "Diuny"

czytaj dalej

Co najmniej 112 osób zginęło, a 280 zostało rannych w wyniku ataku sił izraelskich w Strefie Gazy na cywilów, którzy mieli oczekiwać w kolejce na pomoc humanitarną - podała agencja Reuters, powołując się na palestyńskie służby medyczne. Strona izraelska dementuje oskarżenia. Według niej ofiary są w większości wynikiem chaosu i zamieszek, do których doszło podczas "rozkradania" zawartości konwoju. Przedstawiciel rządu Izraela przekazał z kolei, że do "tragedii" mieli doprowadzić kierowcy ciężarówek, którzy wjechali w tłum.