"Diuna: część druga" - pokaz

W pokazie udział wziął m.in. gość specjalny, polski malarz i rzeźbiarz Wojciech Siudmak, autor okładek książek z serii "Diuna". To jego prace i te okładki zainspirowały Villeneuve'a do stworzenia filmu, o czym wielokrotnie wspominał kanadyjski reżyser. Tuż przed seansem odbyło się także spotkanie z artystą oraz wernisaż jego prac. Wojciech Siudmak opowiadał podczas wydarzenia m.in o swoich doświadczeniach przy pracy nad okładkami "Diuny".

- (Villeneuve - red.) powiedział, że jak miał 13 lat, to spacerując po księgarniach w Montrealu zobaczył ten mój obraz na okładce i tak go to zafascynowało, że kupił książkę. Przeczytał książkę i również był zafascynowany - wspominał Siudmak. - Potem zaczął się interesować tym, co ja robię, a zrobiliśmy w Polsce najpiękniejsze wydanie "Diuny" z moimi rysunkami - dodał.