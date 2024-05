"Diuna: Część druga" od wtorku w HBO Max 

Hit Denisa Villeneuve'a "Diuna: Część druga" już we wtorek poszerzy bibliotekę HBO Max. Produkcja jest największym sukcesem kinowym ostatnich miesięcy. Zyskała tytuł najbardziej kasowej amerykańskiej premiery w 2024 roku i do dziś zarobiła ponad 700 milionów dolarów na całym świecie.

Kontynuacja "Diuny" z 2021 roku koncentruje się wokół postaci Paula Atrydy (w tej roli Timothée Chalamet), który zawiera sojusz z Chani (Zendaya) i Fremenami. Motywowany żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili jego rodzinę do upadku, Paul wkracza na wojenną ścieżkę. Postawiony przed wyborem między miłością życia a losem wszechświata, pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

"Diuna: Część druga" w HBO Max

W recenzji filmu opublikowanej w BBC podkreślono, że "Diunę: Część drugą" od przeciętnego hollywoodzkiego hitu "dzielą lata świetlne". "The Guardian" zwrócił uwagę na "rozmach filmu i jego oszałamiającą widowiskowość", na którą składa się między innymi scenografia i ścieżka dźwiękowa. Magazyn "Variety" przekonywał, że "Diuna: Część druga" daje "satysfakcję, jaką może zaoferować niewiele filmów". Film docenili też widzowie. - Bardzo fajny film. Jestem fanem "Diuny", więc naprawdę mi się podobało – powiedział jeden z nich w rozmowie z TVN24 . - Kostiumy, muzyka, wszystko było super – dodała krótko kolejna widzka. "Film jest bardzo spektakularny", "rewelacja", "lepszy od pierwszej części" - wtórowali jej inni.