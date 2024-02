Najciekawsze stylizacje na premierze "Diuny". Zendaya i Timothee Chalamet "skradli show" 

czytaj dalej

Zemsta dyktatora go dopadła - powiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była polska ambasador w Rosji. Odniosła się do informacji o śmierci Aleksieja Nawalnego. Według niej to "osobista zemsta" Władimira Putina. - Putin się zemścił na kimś, kto ośmielił się go krytykować, kto w przekonaniu Putina ośmielił się go znieważyć i po prostu Nawalnego zamordował - powiedziała.