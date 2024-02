W połowie lutego w Londynie odbyła się światowa premiera filmu. Na czerwonym dywanie pojawiła się wówczas plejada gwiazd, a wśród nich Anya Taylor-Joy. Aktorka swoją obecnością potwierdziła krążące w internecie plotki o tym, że zagrała w produkcji. Do samego końca bowiem nie było to oficjalnie potwierdzone.

"Diuna: część druga". Rolę jednej aktorki utrzymywano w tajemnicy

- Myślę, że Hollywood to najbardziej plotkarskie miejsce na ziemi i chciałem w ramach eksperymentu sprawdzić, jak długo będziemy w stanie utrzymać to w sekrecie - przyznał. - Udało się - podkreślił. Villeneuve wskazał też, że na zdjęcia do Afryki aktorka pojechała wraz z ekipą filmową w ścisłej tajemnicy. - Po prostu podobał mi się pomysł, by do samego końca trzymać coś w sekrecie przed widzami. To było jak prezent, który chciałem zachować dla fanów - zaznaczył.