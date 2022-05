Jonathan Levine wyreżyseruje sequel "Dirty Dancing" z Jennifer Grey

Reżyser: "Dirty Dancing" zawsze był jednym z moich ulubionych filmów

Levine napisał scenariusz wraz z Elizabeth Chomko. Właśnie trwają castingi, które mają wyłonić młodych aktorów do głównych ról. Z kolei Grey nie tylko wróci do roli Baby, ale będzie także producentem wykonawczym sequela.

"Dirty Dancing" - coś więcej niż film

- "Dirty Dancing" to coś więcej niż film, nadal jest on dla młodych rytuałem przejścia – mówi Erin Westerman, szefowa produkcji Lionsgate. - Kiedy zbliżaliśmy się do drugiego rozdziału tej historii, wiedzieliśmy, że musimy uhonorować głębię i ciepło oryginału - dodała.

Film przyniósł sławę obojgu aktorom, zarabiając prawie 220 mln dolarów ze sprzedaży biletów. Ponadto zdobył Oscara i Złoty Glob za najlepszą oryginalną piosenkę "(I've Had) The Time of My Life", który dziś jest popularnym piosenką na chrzcinach, weselach i innych dużych uroczystościach. Otrzymał także nagrodę Grammy.