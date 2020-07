Seks znowu zawiruje? Powstaje film z Jennifer Grey, prawdopodobnie sequel "Dirty Dancing"

Na "Dirty Dancing" wydano 5 milionów dolarów, zarobiło 230 mln

Nakręcony za niespełna pięć milionów dolarów niskobudżetowy, skromny film, stał się kasowym przebojem, o jakim jego twórcy nawet nie marzyli. Obraz wyreżyserował zmarły krótko potem na AIDS Emile Ardolino, twórca również "Zakonnicy w przebraniu" oraz oscarowego dokumentu z 1983 roku "He Makes Me Feel Like Dancin'". Oprócz nominacji do Złotego Globu dla najlepszego filmu oraz dla obojga odtwórców głównych ról, obraz otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę "(I've Had) The Time of My Life", śpiewaną przez Billa Medleya i Jennifer Warnes.