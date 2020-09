Dziewczyna Bonda, kilka dekad później gwiazda "Gry o tron". Zmarła Diana Rigg

Rigg karierę rozpoczynała w 1959 roku jako aktorka teatralna w zespole The Royal Shakespeare Company, występowała również na Broadwayu. Potem zaczęła grać w serialach telewizyjnych, a rozpoznawalna stała się dzięki roli Emmy Peel w serialu z lat 60. "Rewolwer i melonik", za którą otrzymała nagrodę Brytyjskej Akademii Filmowej (BAFTA).

W aktorstwie kochała być nielubiana

Rigg urodziła się w Doncaster w północnej Anglii. Jeszcze przed pójściem do szkoły zamieszkała z rodziną w Indiach. Wczesne dzieciństwo spędziła w indyjskim Radżastanie, gdzie jej ojciec pracował jako kolejarz. Po powrocie do Wielkiej Brytanii uczyła się w Leeds, potem studiowała na uczelni Royal Academy of Dramatic Art.