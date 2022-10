Nie żyje D.H. Peligro, perkusista Dead Kennedys. Jeden ze swoich ostatnich koncertów zagrał w Polsce

O śmierci D.H. Peligro, którego prawdziwe imię i nazwisko to Darren Henley, zespół Dead Kennedys poinformował w swoich mediach społecznościowych w niedzielę, 30 października. W oświadczeniu przekazano, że 63-latek zmarł dwa dni wcześniej, 28 października, w swoim domu w Los Angeles. "Policjanci obecni na miejscu stwierdzili, że zgon nastąpił w wyniku urazu głowy spowodowanego przypadkowym upadkiem. Śledztwo trwa, jego wyniki zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Prosimy o uszanowanie rodziny w tym trudnym czasie" - zaapelowali w swoim oświadczeniu członkowie zespołu, do którego należał zmarły.

Kim był D.H. Peligro

Peligro był wieloletnim perkusistą zespołu punkowego Dead Kennedys. Dołączył do niego w 1981 roku i był jego członkiem do momentu rozpadu formacji pięć lat później. Zespół, z Peligro w składzie, wznowił działalność w 2001 roku. Perkusista występował w nim - z kilkumiesięczną przerwą - przez ponad 20 lat. Jeszcze 24 października, wraz z innymi członkami zespołu, zagrał koncert we Wrocławiu.