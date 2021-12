Gwiazdor "Kevina samego w domu" aresztowany za przemoc i napaść

czytaj dalej

67-letnia Niemka, która od wielu lat mieszka w polskim lesie, trafiła do szpitala. - Wybrała wędrowny tryb życia i powtarza, że nie chce żadnej pomocy. Ale groziło jej wyziębienie. Nie musiałem jej zmuszać, by wsiadła do karetki. Ufa mi, odwiedzam ją od czterech lat - opowiada dzielnicowy z Kłobucka.