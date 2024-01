Pierwsze recenzje kolejnego sezonu "Detektywa". "Wbiło nas w fotele"

To wyjątkowa produkcja także z powodu Jodie Foster. Dla aktorki to będzie jej pierwsza serialowa rola od lat siedemdziesiątych. Dlaczego ją przyjęła? - Zawsze najważniejszy jest scenariusz. Niekoniecznie nawet chodzi o konstrukcję mojej postaci. Wczytuję się w scenariusz jak w książkę. W tym przypadku już pierwszy odcinek wydał mi się wspaniały. Chociaż muszę przyznać, że uległ wielu modyfikacjom od chwili, kiedy przeczytałam jego pierwszą wersję. Ten serial ma zadziwiający start i nietuzinkowe fundamenty. Reżyseruje go też niesamowita kobieta, Issa López, która jest jednocześnie zabawna, inteligentna, skromna, bystra i otwarta na zmiany. To najlepsza reżyserka, z jaką kiedykolwiek pracowałam - mówi Foster Ewelinie Wittenberg z tvn24.pl ZOBACZ TEŻ: "Nigdy nie grałam takiej postaci". Jodie Foster o swojej roli w serialu "Detektyw"