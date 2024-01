"Detektyw" z Jodie Foster "lepszy od poprzednich sezonów". Recenzje pierwszego odcinka

"Detektyw: Kraina nocy" to czwarty sezon serialu "Detektyw" (każdy z nich jest oddzielną, zamkniętą całością). Ma premierę dziesięć lat po debiucie pierwszej serii - przez krytyków uważaną za filmowe arcydzieło. Nowy sezon budził wiele emocji z kilku powodów. Po raz pierwszy bohaterkami historii są detektywki. Wcielają się w nie Kali Reis i Jodie Foster . Dla tej ostatniej to pierwsza serialowa rola od lat siedemdziesiątych. Aktorka jeszcze przed premierą rozpaliła nadzieje fanów, mówiąc w wywiadach, że przyjęła rolę, bo "pierwszy odcinek wydał jej się wspaniały". Poza tym producentami czwartego sezonu są aktorzy, którzy brawurowo zagrali detektywów w pierwszej serii - Matthew McConaughey i Woody Harrelson.

"Detektyw: Kraina nocy" - rezenzje

Po świetnym pierwszym sezonie, drugi i trzeci trochę rozczarowały i krytyków, i widzów. "Detektyw: Kraina nocy" miał to nadrobić. W widoczny sposób nawiązuje do części pierwszej: zarówno ponurym klimatem, jak i dialogami czy pomysłami. "W takim 'Detektywie' się zakochałem. 'Kraina nocy' to perła godna 1. sezonu serii" - pisze recenzent spidersweb. Wielu krytyków zauważa, że tego sezonu najlepiej jednak nie porównywać z poprzednimi częściami. "To kryminał co się zowie, który skutecznie wciąga od pierwszej minuty, a wraz z końcem odcinka mamy ochotę włączyć następny" - pisze onet.pl. "To serial szalenie wciągający - współczesny kryminał z prawdziwego zdarzenia" - czytamy na wyborcza.pl.