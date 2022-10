Depeche Mode wystąpi z jednym koncertem w Polsce. Zespół podał szczegóły trasy "Memento Mori"

Start trasy koncertowej zaplanowano na 23 marca. Muzycy przedstawiają ją jako "Memento Mori" World Tour 2023. Pierwszy koncert zespół ma zagrać w Sacramento w Kalifornii. Po występach w największych salach koncertowych USA, 16 maja planują przenieść się do Europy. 2 sierpnia 2023 muzycy pojawią się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to jedyny koncert w Polsce w ramach trasy. Bilety na to wydarzenie, według informacji na instagramowym profilu zespołu, mają trafić do sprzedaży w tym tygodniu.