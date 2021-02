"Lekarze powiedzieli mi, że miałam pięć, może dziesięć minut"

Gwiazda muzyki pop Demi Lovato przyznała, że w trakcie pobytu w szpitalu, do którego trafiła po przedawkowaniu narkotyków w 2018 roku, doznała trzech udarów oraz zawału serca. We fragmencie promującym film dokumentalny zaznaczyła, że z efektami tamtych wydarzeń boryka się do dziś.