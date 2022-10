Dawid Podsiadło zapowiedział apostazję, duchowni komentują. "Mnie to smuci", "dobrze, że odchodzi"

Apostazja Podsiadły - komentarze duchownych

Wypowiedź Podsiadły jest szeroko komentowana w sieci, również przez przedstawicieli Kościoła. Odniósł się do niej m.in. aktywny na Twitterze jezuita, ksiądz Grzegorz Kramer. "Podsiadło Dawid zapowiedział apostazję. To znaczy, że jest w moim Kościele. Mnie to smuci. Bo zawsze, jak ktoś odchodzi, znaczy to, że nie znalazł we wspólnocie, którą tworzę, wystarczająco miłości, by zostać" - napisał duchowny.