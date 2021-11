David Bowie na tysiącach godzin niepublikowanych nagrań. "Nie jest to ani film dokumentalny, ani biograficzny"

David Bowie "The Stars (Are Out Tonight)" 25.07 | Najsławniejszy androgyniczny model na świecie, Andrej Pejić, który jednocześnie wygląda jak seksowna dziewczyna i delikatny chłopak, przeszedł operację płci. Teraz jest kobietą i posługuje się nowym imieniem - Andreja. - To, co się ma między nogami, nie mówi o tym, kim jesteśmy. Ja zawsze chciałem być dziewczyną - wyznał magazynowi "People", któremu po raz pierwszy wyznał o swojej przemianie. W 2013 roku jeszcze jako Andrej w klipie Davida Bowie "The Stars (Are out Tonight)" - u boku Saskii De Brauw i Tildy Swinton. Sony Music Poland