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Kultura i styl

Gwiazda "The Ring" nie żyje. 35-latka zmarła po ciężkiej chorobie

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Daveigh Chase
Daveigh Chase
Źródło zdj. gł.: CelebrityPhoto/Retna Pictures/PAP
Daveigh Chase, której popularność przyniosła rola złowrogiej Samary Morgan w filmie "The Ring", zmarła we wtorek z powodu powikłań po chorobie. Miała 35 lat.

Informację o śmierci aktorki Daveigh Chase, której popularność przyniosły już w dzieciństwie role w popularnych produkcjach, potwierdził w środę stacji BBC jej menedżer John Ryan Jr. Jak podają media, Chase zmarła we wtorek w szpitalu w Los Angeles z powodu sepsy, która była następstwem zapalenia opon mózgowych.

Daveigh Chase
Daveigh Chase
Źródło zdjęcia: Jordan Strauss/Getty Images/Bethesda

Jak informuje branżowy magazyn "Deadline", w tym tygodniu jej chłopak założył zbiórkę na GoFundMe na leczenie. Napisał, że jej stan jest krytyczny. Poinformował też portal TMZ, że zmagała się z infekcją krwi. Ojciec kobiety, John David Schwallier, poinformował dziennik "New York Times", że Chase w ostatnim okresie była bezdomna i mieszkała ze swoim chłopakiem w pobliżu szpitala, w którym zmarła.

Daveigh Chase nie żyje. Kim była

Daveigh Chase zaczynała karierę w Hollywood w wieku siedmiu lat, rolą w serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica" z Melissą Joan Hart w roli głównej. W 2001 roku pojawiła się też w filmie "Donny Darko" w roli Samanthy Darko. Prawdziwy rozgłos zyskała rok później, jako Samara Morgan, długowłosy duch wyłaniający się z telewizora w amerykańskiej adaptacji japońskiego horroru "The Ring". W "Los Angeles Times" komentowała, że ​​świetnie się bawiła, grając tak złowrogą postać.

Chase zagrała epizodyczne role w popularnych serialach, takich jak "Czarodziejki" czy "Ostry dyżur". Wystąpiła też w hicie HBO "Big Love". Aktorka była znana nie tylko z ról telewizyjnych, ale też z dubbingu. Użyczyła m.in. głosu postaci Lilo w animowanym hicie "Lilo i Stich" i Chihiro Ogino w animowanym klasyku Hayao Miyazakiego z 2001 roku - "Spirited Away".

Po 2016 roku Chase przestała pojawiać się na ekranie. Jak informują media, miała problemy z prawem. Według "NYT" była oskarżana o jazdę skradzionym samochodem czy posiadanie zakazanych substancji. Ojciec aktorki tłumaczył dziennikowi, że zmagała się z uzależnieniami już jako 13-latka. On sam od lat nie miał z nią kontaktu - do czasu, gdy odezwał się do niego jej chłopak, niedługo przed hospitalizacją. - Oboje byli bez środków do życia - przekazał.

Daveigh Chase
Daveigh Chase
Źródło zdjęcia: CelebrityPhoto/Retna Pictures/PAP

- Daveigh była najsłodszą i najjaśniejszą gwiazdą Hollywood. Nie mogę uwierzyć, że to prawda - mówił w "New York Post" jej menedżer. Tłumaczył dziennikowi, że przez wiele miesięcy próbował ją odnaleźć po tym, jak w 2025 roku w sieci pojawiło się nagranie wychudzonej aktorki. - Byliśmy tak blisko jej znalezienia - przyznał.

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Redagował AM

Źródło: BBC, New York Times, New York Post
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Tagi:
Filmzmarł..., nekrologiLos Angeles
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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