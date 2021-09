Dave Grohl chciałby zagrać z Abbą. Grupa odpowiada

Pytany, co go poruszyło, frontman Foo Fighters stwierdził: - To brzmi tak, jakby czas stanął w miejscu. Dodatkowo, to była taka piękna, romantyczna, melancholijna, słodko-gorzka retrospektywa. To jest niesamowite. Abba nie potrafi robić rzeczy źle.

ABBA - powrót po blisko czterech dekadach

W 1982 roku nagle ogłosili koniec współpracy. Ostatni raz wspólnie wystąpili w 1986 r., w programie telewizyjnym. Nie pokazywali się wspólnie aż do 2005 r. Wtedy miała miejsce szwedzka premiera musicalu "Mamma Mia!", opartego na utworach zespołu. W 2008 roku wzięli udział w premierze filmu o tym samym tytule. W 2016 roku po raz pierwszy od rozstania wspólnie zaśpiewali - wydarzyło się to podczas zamkniętej imprezy w Sztokholmie.

2 września odbyło się specjalne wydarzenie w Sztokholmie, podczas którego przedstawiono premierowo dwie nowe piosenki "I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down". Bjoern Ulvaeus i Benny Anderson poinformowali, że 5 listopada ukaże się ich nowy album studyjny "Voyage", który będzie zawierać łącznie 10 nowych piosenek zespołu.