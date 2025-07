Nocny apel o wsparcie dla Joanny Kołaczkowskiej. "Niech poczuje, że nie jest sama"

Joanna Kołaczkowska na Festiwalu Piosenki Filmowej w Bydgoszczy Źródło: TVN24

Apel Dariusza Kamysa ukazał się w mediach społecznościowych w nocy z wtorku na środę. Artysta poprosił fanów o wspólną modlitwę w intencji walczącej z rakiem Joanny Kołaczkowskiej.

"Wiem, że nie wszyscy wierzą w to samo - ale wszyscy wierzymy w dobro. Dlatego proszę Was - jutro w południe, o godzinie 12:00 zatrzymajcie się na chwilę. Pomódlcie się, jeśli wierzycie. Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością" - napisał artysta w mediach społecznościowych. "Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w Jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z Nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego" - dodał.

Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem

W kwietniu kabaret Hrabi poinformował, że jego gwiazda Joanna Kołaczkowska walczy z nowotworem. "Miało być wesoło, nostalgicznie i razem... Ale los napisał inny scenariusz. Aśka - nasza Aśka - niestety nie wystąpi z nami. Jej zdrowie teraz wymaga całej uwagi i troski. Sprawa jest poważna. To nowotwór" - napisali członkowie kabaretu w mediach społecznościowych.

Dariusz Kamys jest związany z Joanną Kołaczkowską zawodowo od dekad - występowali razem w kabaretach: Potem i Hrabi. Łączą ich również więzy rodzinne - jego żoną jest siostra artystki.

Joanna Kołaczkowska Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

Joanna Kołaczkowska urodziła się w 1966 roku. Jest aktorką kabaretową i teatralną. Karierę zaczynała w 1988 roku w kabarecie Drugi Garnitur. Następnie był kabaret Potem, który uczynił z niej jedną z najbardziej charakterystycznych gwiazd polskiej sceny. Od 2002 roku związana jest z kabaretem Hrabi.