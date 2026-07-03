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Kultura i styl

Danny Glover choruje na Alzheimera. "W pewnym sensie potrafię z tym żyć"

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Mel Gibson i Danny Glover w filmie "Zabójcza broń" - od tego filmu zaczęła się światowa kariera Gibsona (fot. materiały dystrybutora)
Danny Glover ujawnił, że choruje na Alzheimera
Źródło wideo: Reuters
Amerykański aktor Danny Glover, gwiazda serii "Zabójcza broń", ujawnił, że od kilku lat żyje z chorobą Alzheimera. W lipcu Glover skończy 80 lat.

Danny Glover ujawnił tę informację w wywiadzie wyemitowanym w środowym wydaniu programu "Today Show" w stacji NBC. Rozmowa została nagrana wcześniej w domu aktora. - W pewnym sensie potrafię z tym żyć - mówił Glover. Dodał jednak, że "w miarę postępu choroby sytuacja będzie się na pewo zmieniać".

Córka aktora, Mandisa, mówiła w wywiadzie, że dla jej ojca kluczowe było podzielenie się diagnozą i "opowiedzenie własnej historii". - Uważam, że to niezwykle ważne, by zachował kontrolę nad własną narracją, nad historią swojego życia.. I to jest właśnie ten moment - powiedziała.

Danny Glover
Danny Glover
Źródło zdjęcia: Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images

Tego samego dnia opublikowany został wywiad z aktorem w magazynie People. Glover ujawnił w nim, że diagnozę o chorobie usłyszał w 2023 roku. Jak jednak mówił "życie toczy się dalej". "Wciąż mam córkę, mam przyjaciół" - podkreślił. "To nie jest koniec świata" - mówił.

Aktor, producent, aktywista

22 lipca Danny Glover skończy 80 lat. Jego filmowym debiutem była "Ucieczka z Alcatraz" z 1979 roku. Najbardziej znany jest jednak z roli detektywa Rogera Murtaugha w serii filmów "Zabójcza broń" u boku Mela Gibsona. Glover Był czterokrotnie nominowany do Nagrody Emmy, w tym za rolę zmarłego prezydenta RPA w filmie "Mandela" z 1987 roku.

Podczas swojego życia Glover zagrał w ponad 170 produkcjach. Znany jest też ze swojej działalności społecznej i politycznej, w tym na rzecz praw obywatelskich.

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Źródło: tvn24.pl, BBC, USA Today
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Tagi:
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Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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