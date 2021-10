Daniel Craig z gwiazdą na Hollywoodzkiej Alei Sław. Wyróżnienie pod specjalnym numerem

"Nie czas umierać" - czyli 25. film o Jamesie Bondzie jest piątym i ostatnim z udziałem Craiga w roli głównej. Zapisał się już w historii, gdyż zanotował najlepszy weekend otwarcia wśród wszystkich bondowskich filmów w Wielkiej Brytanii. W Polsce w miniony weekend wybrało się na ten film ponad 440 tysięcy osób. Craig jest 2704 osobą, której gwiazda pojawiła się na Hollywood Boulevard. By docenić jego pamiętne role w bondowskiej serii, przyznana gwiazda znajduje się na wysokości adresu 7007 Hollywood Boulevard.

Daniel Craig: jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem

- Nigdy nie przypuszczałem, że powiem to na głos, ale to absolutny zaszczyt przechadzać się po Hollywood. Jeśli szczęście można zmierzyć towarzystwem, jakim jesteśmy otoczeni, to moja obecność na tym chodniku wśród tych wszystkich legend sprawia, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dlatego dziękuję bardzo - powiedział aktor.