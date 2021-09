Daniel Craig, odtwórca roli Jamesa Bonda, o kobiecie w roli agenta 007

James Bond "jest mężczyzną"

Stanowisko Craiga pokrywa się z tym, co o postaci Bonda mówiła spadkobierczyni praw do serii bondowskiej oraz jej współproducentka Barbara Broccoli w styczniu tego roku. - Może mieć (James Bond - red.) jakikolwiek kolor skóry, ale jest mężczyzną - podkreśliła w rozmowie z portalem Variety. - Jestem przekonana, że powinniśmy stworzyć nowe postaci dla kobiet. Silne, kobiece postaci - dodała.

"The Guardian" przypomniał na początku września, że w najnowszej odsłonie "Nie czas umierać" pojawi się pierwsza kobieta w roli agentki MI6, której przyporządkowano numer agentki 007. Gra ją Lashana Lynch. Aktorka zdementowała jednak pogłoski, że w ten sposób kobieta miałaby przejąć rolę Jamesa Bonda. - Jesteśmy w takim momencie, kiedy przemysł nie tylko daje widowni to, czego mogłaby oczekiwać. Daje widowni to, co chce dać - dodała aktorka.