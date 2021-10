Daniel Craig: wolę bary gejowskie, nie wdaję się w bójki tak często

Daniel Craig, jeden z najbardziej cenionych aktorów teatralnych Wielkiej Brytanii, któremu rozgłos przyniosła rola Jamesa Bonda w pięciu ostatnich filmach serii, był gościem podcastu "The Lunch with Bruce" w serwisie SiriusXM.

Jednym z wątków, jakie zostały poruszone w trakcie rozmowy, było życie nocne Craiga. - Chodziłem do barów gejowskich odkąd pamiętam - wyznał 53-latek. - Jednym z powodów jest to, że w barach gejowskich nie wdaję się w bójki tak często. Mam dosyć tych wszystkich agresywnych kolesi w barach hetero, którzy zamiast mózgiem myślą swoim k****em - powiedział w rozmowie z Bruce'em Bozzim, swoim wieloletnim przyjacielem.

Daniel Craig: bary gejowskie to bardzo bezpieczne miejsca

- Wszyscy byli tam wyluzowani, wszyscy. Nie trzeba tam tak naprawdę manifestować swojej seksualności. To było w porządku - tłumaczył - To były bardzo bezpieczne miejsca. Spotykałem tam dziewczyny, które przychodziły tam z tego samego powodu co ja. To był rodzaj ukrytego motywu, żeby się tam spotykać - dodał.