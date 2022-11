Nie żyje Dan McCafferty, wokalista zespołu Nazareth. To on śpiewał słynne "Love Hurts"

McCafferty był jednym ze współzałożycieli zespołu utworzonego w 1968 roku. Nagrał z nim szereg albumów, z takimi przebojami jak "Love Hurts", "Dream On", "Bad Bad Boy", czy "Where Are You Now". Wydał też też trzy albumy solowe - ostatni w 2019 roku. Z zespołu Nazareth odszedł sześć lat wcześniej "z powodów zdrowotnych, w szczególności przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która ograniczyła jego zdolność oddychania" - przypomniał magazyn muzyczny "Revolver".