Damian Michałowski: to męska rzecz pójść na badania 

Listopad to miesiąc solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. W wielu krajach trwa kampania "Movember" - w Polsce znana też jako "Wąsopad" - która ma zwiększyć świadomość na temat tych chorób i zachęcić mężczyzn do badań profilaktycznych.

Do akcji "Movember" przyłączył się Damian Michałowski. "'Niedługo miną dwa lata od kiedy rak jądra zabrał mi brata. Miał tylko 28 lat. Gdyby tylko zgłosił się wcześniej na badania pewnie by tu z nami był'. To tylko fragment wiadomości, którą dostałem na swoją skrzynkę. Głośno mówmy o profilaktyce. To męska rzecz pójść na badania" - przekonuje prowadzący "Dzień Dobry TVN". "Wąsy, choć często wyglądają dosyć zabawnie, mają zaciekawić, zainteresować. Dzięki temu mają zwiększyć świadomość społeczną w kwestii nowotworów u facetów. Nowotwory jądra przydarzają się przede wszystkim facetom w wieku 14-35 lat. Wiele osób myśli, że zachorowanie na raka ich nie dotyczy, bo jeszcze są młodzi, ale jest to najbardziej powszechny typ nowotworu wśród mężczyzn przed czterdziestym rokiem życia" - napisał na Instagramie. CZYTAJ TEŻ: Pan Marcin pokonał raka. Teraz namawia innych mężczyzn do badań. "Naprawdę nie ma się czego bać"