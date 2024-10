Gwiazda "Sukcesji" o swojej "polskiej duszy"

- Koniec, czar prysnął. Szkoda, bo to była naprawdę idealna dla mnie praca - Dagmara Domińczyk żałuje, że zdjęcia do serialu "Sukcesja" dobiegły końca. - Ludzie byli kochani. Mieliśmy taki dobry czas ze sobą, więc tęsknimy. Mamy taki czat i co parę tygodni ktoś pisze: "Jezu, kiedy się zobaczymy? Może namówimy Jessego (Jesse Armstrong - twórca "Sukcesji" - red.) na następny sezon?" - dodała w rozmowie z Moniką Olejnik w TVN24 GO.