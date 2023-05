Córka działacza świętokrzyskiej Solidarności gra w nagradzanym serialu HBO Max. "Nie mogę pokazać, jak się czuję"

Dagmara Domińczyk to jedna z najbardziej znanych Polek w Hollywood. Rola w "Sukcesji" tę popularność wzmocniła. Ktoś kiedyś zasugerował aktorce, że mogłaby zmienić nazwisko na krótsze. - Powiedziałam "nie". Przecież to jest Ameryka. Jeżeli ludzie mogli się nauczyć "Schwarzenegger", to się nauczą "Domińczyk" - mówiła w jednym z wywiadów.

W "Sukcesji" Dagmara Domińczyk gra Karolinę Novotney, dyrektorkę ds. public relations w medialnej korporacji Waystar Royco. Firmą do niedawna zarządzał Logan Roy (Brian Cox). Po jego niespodziewanej śmierci czworo dorosłych dzieci (Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook i Alan Ruck) zaczyna walkę o władzę i wpływy w imperium. Bohaterka Domińczyk to profesjonalistka, która z zimną krwią ogarnia ten chaos.

- Karolina jest za kulisami. Nie może pokazać, jak się naprawdę czuje, zawsze jest emocjonalnie zapięta pod szyję. Z początku reżyser musiał mi przypominać: 'Dagmara, too much emotions!'. Na planie "Sukcesji" czuję się, jakbym była w piaskownicy z superdzieciakami, chciała się z nimi pobawić, a musiała siadać z boku i mówić: 'Uważaj na tę łopatkę' – mówiła Domińczyk w wywiadzie dla "Vogue'a". Nie ukrywa, że bezduszny profesjonalizm jej bohaterki czasami ją uwiera. Zapytała nawet producentów, czy Karolina mogłaby się zachowywać tak jak rodzeństwo Roy. - Chcę się bawić. Chcę uprawiać seks z jednym z braci. Albo z Shivą. Ale Karolina jest po to, żeby wykonywać swoją pracę - mówiła w wywiadzie dla "New York Times'a".

Kim jest Dagmara Domińczyk?

47-letnia aktorka jest córką Mirosława Domińczyka, który w latach 1980-1981 był szefem świętokrzyskiej Solidarności. "W środku nocy 13 grudnia 1981 r. milicjanci wdarli się do ich domu, a pięcioletnia wtedy Dagmara oglądała, jak ojca pakują do białego samochodu i wywożą do więzienia. Jedenaście miesięcy później rodzinę wygnano z kraju, trafili do Glenwood Houses na Brooklynie"- pisał "New York Times". Dagmara jako 13-latka zdała do szkoły muzycznej i teatralnej LaGuardia. Na studiach zagrała w filmie "Hrabia Monte Christo". Potem były role w kolejnych produkcjach, m.in. "Oni", "Farciarz", "Kinsey" czy "Jack Strong". Jej dwie młodsze siostry, Marika i Weronika, również są aktorkami. Podobnie jak mąż Patrick Wilson, z którym Dagmara wychowuje dwóch synów: 14-letniego Kassiana i 17-letniego Kalina. Domińczyk twierdzi, że w domu nie opowiadała o pracy na planie, bo wszyscy są fanami "Sukcesji". Jej mąż dowiedział się o śmierci Logana Roya z telewizji.

W lutym Domińczyk przeżyła tragedię - niespodziewanie zmarł jej ojciec. - Moje ostatnie ujęcie w ostatnim odcinku miało miejsce dzień po śmierci mojego taty. I miejmy nadzieję, że Karolina nie wygląda jak gówno (...) - powiedziała w wywiadzie dla "Vanity Fair". Dzięki ojcu ma silną relację z Polską. Bywa w rodzinnych Kielcach, angażuje się w akcje społeczne. Napisała nawet książkę "Kołysanka polskich dziewczyn", w której opisuje swoje dzieciństwo. - Tata wychował nas z siostrą na dumne patriotki. Jako kobieta, żona, matka chcę, aby moje dzieci wiedziały, skąd pochodzę. Żeby wiedziały, co znaczy polska kultura, literatura - mówiła w ubiegłym roku przy okazji promocji miniserialu kryminalnego "Miasto jest nasze". ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "Sukcesji" przyjedzie do Polski zagrać w filmie. Zdjęcia ruszają za kilka tygodni w Lublinie

Autor:joan//mro

Źródło: materiały prasowe HBO Max, "Vogue", "Vanity Fair", "New York Times"