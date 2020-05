Wpływ Nobla dla Tokarczuk na czytelnictwo w Polsce "jeszcze nie jest w pełni widoczny"

W najnowszym odcinku "Xięgarnii" - #xięgarniazdomu - Agata Passent zastanawia się, czy wpływu na wynik nie miała zmiana pytania – tym razem brzmiało ono: "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeglądał Pani/Pan we fragmentach lub przeczytał w całości chociaż jedną książkę?". Dyrektor Tomasz Makowski podkreśla, że Biblioteka Narodowa od 30 lat prowadzi stałe badania czytelnictwa. – A pytanie, które brzmi o czytaniu lub przeglądaniu chociaż książek jest dokładnie zadawane od 12 lat, a zatem zmiana, czy wzrost w tym roku czytelnictwa nie jest spowodowane zmianą metodologii w tym zakresie. Jest ona stabilna, a badania są zawsze przeprowadzane w drugiej połowie listopada – wyjaśnia.

- Pytania są podobne, choć oczywiście co roku lekko modyfikujemy je, dlatego że inne rzeczy nas co roku interesują, ale to nie dotyczy tych głównych pytań o czytelnictwo jako takie – tłumaczy Tomasz Makowski. – Mimo, że mamy dużą konkurencję ze strony bardzo dobrych platform filmowych, notujemy nie tylko zatrzymanie trendu spadkowego, ale też lekki wzrost (czytelnictwa - red.). Ta informacja jest szczególnie dobra i wróży też dobrze na przyszłość – uważa dyrektor Biblioteki Narodowej.