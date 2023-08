Były prezydent Donald Trump dołączył do pokaźnego grona gwiazd uwiecznionych na policyjnych zdjęciach

Historyczne policyjne zdjęcie (mugshot) byłego prezydenta USA obiegło światowe media. Zostało zrobione Donaldowi Trumpowi w areszcie hrabstwa Fulton w stanie Georgia, gdzie musiał się stawić w związku ze stawianymi mu zarzutami. To pierwszy mugshot zrobiony byłemu prezydentowi, ale podobne fotografie wykonano wielu innym znanym osobom. Poniżej przypominamy te najbardziej pamiętne.

Donald Trump stawił się w czwartek areszcie hrabstwa Fulton w związku z formalnym aresztowaniem za 13 zarzutów dotyczących jego działań na rzecz odwrócenia wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku. Cała wizyta byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych trwała zaledwie 20 minut. Areszt opuścił on za kaucją wyznaczoną na 200 tysięcy dolarów. Wcześniej jednak zostało mu zrobione zdjęcie policyjne, które w krótkim czasie rozniosło się w mediach - również za jego sprawą. Sam zamieścił je na platformie X (dawniej Twitter) z komentarzem.

W ten sposób Donald Trump stał się pierwszym byłym prezydentem USA , któremu zrobiono policyjne zdjęcie, czyli - jak to się określa w Stanach - mugshot. Obok niego zarzuty usłyszało 18 innych osób, w tym jego były prawnik Rudy Giuliani i szef personelu Białego Domu Mark Meadows.

Mugshots, czyli zdjęcia policyjne aresztowanych, w tym gwiazd

Mugshoty, czyli zdjęcia policyjne, wykonywane są według ujednoliconego klucza od końca XIX wieku. Uwiecznia się na nich osoby aresztowane za przestępstwo. Stanowią one część sporządzanej przez organy ścigania dokumentacji. Ich nazwa pochodzi od połączenia nieformalnych określeń "mug" oraz "shot", oznaczających odpowiednio twarz oraz fotografię. Jako że stanowią one element amerykańskiego rejestru publicznego, są ogólnodostępne. Z tego powodu w obiegu publicznym jest wiele zdjęć osób znanych ze scen czy ekranów. Zebraliśmy najbardziej pamiętne przykłady.

Celebrytką, która może poszczycić się jedną z najliczniejszych kolekcji mugshotów jest Lindsay Lohan. W latach 2007-2013 wykonano ich jej co najmniej sześć. Aresztowania gwiazdy dotyczyły m.in. jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, posiadania narkotyków, kradzieży czy ucieczki z miejsca wypadku. Ostatnie policyjne zdjęcie Lohan pochodzi z 2013 roku, kiedy to zgłosiła się na posterunek Santa Monica w związku z zarzutami "lekkomyślnej jazdy" autem oraz okłamania funkcjonariusza, do których się przyznała.