Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Wydawca rezygnuje z publikacji książki. Mówi o wykorzystaniu AI

|
Thelyson Orelien
Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Joel Saget/AFP/East News
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Emocje wokół bestsellera Thélysona Oréliena sięgnęły zenitu. Kanadyjski wydawca pisarza zdecydował o zakończeniu z nim współpracy, wskazując na wykrycie sztucznej inteligencji w tekście nowej książki. Podobną decyzję podjęło polskie Wydawnictwo Karakter.

"W związku z informacjami, jakie napłynęły do nas z Wydawnictwa Boréal, podjęliśmy decyzję, że nie opublikujemy książki Thélysona Oréliena" - podało Wydawnictwo Karakter w komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych. Oficyna dołączyła do niego oświadczenie kanadyjskiego wydawcy.

"Wydawnictwo Boréal kończy współpracę z Thélysonem Orélienem. Nowe dane, potwierdzone w ostatnich dniach, wskazują na użycie sztucznej inteligencji w procesie pisania książki 'C’était ça ou mourir', mimo że autor wielokrotnie zapewniał nas, że nigdy nie korzystał z niej podczas tworzenia powieści. W związku z tym Boréal nie będzie dodrukowywać powieści i nie opublikuje innych książek Thélysona Oréliena" - czytamy.

Według kanadyjskiego wydawcy wyniki analizy kolejnych wersji powieści "ujawniły znaczniki AI w metadanych niektórych dokumentów". "Byliśmy świadomi, że nasze decyzje będą miały długofalowe konsekwencje dla Wydawnictwa Boréal, dla innych wydawców oraz dla całej branży książki. Zamierzamy aktywnie przyczyniać się do wspólnego namysłu nad miejscem AI w literaturze" - podkreślono w oświadczeniu.

Pisarz odpowiada: to pomówienia

Orélien zaprzecza, jakoby korzystał z AI podczas pisania książki. Na początku tego miesiąca stwierdził w oświadczeniu dla agencji AFP, że oskarżenia wysuwane pod jego adresem to "pomówienia i herezja". "Tu i ówdzie korzystałem z narzędzi do researchu, zwłaszcza w przypadku zagranicznych idiomów" - stwierdził francuskojęzyczny kanadyjski autor haitańskiego pochodzenia. "Jednak ani jedno zdanie w tej książce nie zostało stworzone przez maszynę, podobnie jak sens czy struktura powieści, która pochodzi z głębi mnie".

Pisarz w środę podtrzymał swoje stanowisko, mówiąc w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Libération", że wykorzystywał sztuczną inteligencję "w procesie twórczym" do "badań historycznych". Stwierdził również, że wspomnianą książkę zaczął pisać w 2017 roku, a jej pierwszą wersję ukończył w roku 2019 - na kilka lat przed upowszechnieniem się narzędzi AI.

Thelyson Orelien
Thelyson Orelien
Źródło zdjęcia: Joel Saget/AFP/East News

Kontrowersje wokół bestsellera

"C’était ça ou mourir" to opowieść o nauczycielu, który ucieka z pogrążonego w chaosie Haiti. Książka ukazała się we Francji w sierpniu i w krótkim czasie rozeszła się w 35 tysiącach egzemplarzy, a prawa do jej przekładu sprzedano do ponad 20 krajów - podaje jej francuski wydawca Grasset na swojej stronie internetowej.

Pod koniec września organizatorzy Nagrody Goncourtów, najważniejszej francuskojęzycznej nagrody literackiej, poinformowali o usunięciu nowego dzieła Oréliena z listy nominowanych. Decyzję wytłumaczyli "pragnieniem zachowania uczciwości Nagrody Goncourtów oraz samej Akademii [Goncourtów - red.], której głównym zadaniem jest promowanie i nagradzanie literatury tworzonej przez kobiety i mężczyzn".

Decyzja zapoczątkowała "gorącą dyskusję na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji przez pisarzy" - zwróciła uwagę dziennikarka portalu tvn24.pl Natalia Szostak we wpisie, który opublikowała na Instagramie 29 września. Jak zauważyła, w obronie Oréliena stanęli m.in. inni pisarze, w tym Virginie Despentes i Mohamed Mbougar Sarr.

Despentes komentując sprawę odniosła się do faktu, że powieść sprawdzić miał Pangram, czyli narzędzie do wykrywania treści AI. Pisarka zauważyła, że ocenę w sprawie korzystania ze sztucznej inteligencji wystawiła sama AI. Szostak w swym wpisie podkreśliła: "Wszystkie tego typu programy są omylne".

Redagowała AZ

Źródło: tvn24.pl, The Guardian
Udostępnij:
Tagi:
Sztuczna inteligencjaLiteraturaKanadaFrancjaPolska
Czytaj także:
Klefedron znaleziony w przychodni
Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami
Svitlana Kucherenko
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Ministerstwo odwołało dyrektora. Mimo sądowych wyroków, nie przywróci go na stanowisko
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron ostro o "głupich komentarzach" światowych przywódców
Świat
imageTitle
Wielki dzień Kawy. Gra z liderką rankingu o półfinał
RELACJA
Jan Szyszko
Pełczyńska-Nałęcz: odwołanie wiceministra podpisane w pół godziny
Polska
Viktor Orban
Córka Orbana wyprzedaje majątek
BIZNES
Laboratorium
Szczepionka na czerniaka poprawia rokowanie. Skąd więc spadek akcji producenta?
Zdrowie
Pościg za karetką w okolicy Brzegu
Nie płacił rat za karetkę, uciekał i potrącił policjantkę
Opole
Wójt Stężycy Tomasz Brzoskowski
Były wójt usłyszał zarzuty. W tle nielegalne finansowanie piłkarzy
Tomasz Słomczyński
Kim Dzong Un z córką na targach odzieżowych
Fala doniesień o śmierci Kima i nowe zdjęcie. Co wiadomo
Świat
Wszystko wskazywało na to, że do Wisły wpadło auto
Barierki były uszkodzone, nurkowie szukali auta
Kujawsko-Pomorskie
Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia
Prokuratura chce szybkiego wyroku za skatowanie dziecka. Ale nie ujawnia, jakiego
Kraków
Nowe autobusy miejskie marki Otokar
Problemy z drzwiami w nowych autobusach. Kilkanaście pojazdów wycofano z ruchu
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Szczere wyznanie Lewandowskiego. "Odczuwam lęk"
EUROSPORT
Szpital
Ważne zmiany w ochronie zdrowia. Limit wynagrodzeń i "lex K."
Anna Bielecka
Samochód prowadzony przez 36-latkę wpadł z drogi
Dachowała z pięciolatką w samochodzie. Matka była pijana
Kielce
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Miastu brakuje prawie 400 milionów. "Hucpa i szczyt hipokryzji"
Kraków
Tomasz Dąbrowski
Trzy dni muzycznej uczty. Legendarny festiwal wraca do Stodoły
Piotr Bakalarski
Wypadek w szkole
Wypadek w szkole. Dlaczego siedmioletnia Lena nie otrzymała odpowiedniej pomocy?
Magdalena Zagała
Francja/ Jedna osoba zginęła w strzelaninie w regionie paryskim, sprawcę zatrzymano
"Strzelał seriami" z auta. Jedna osoba nie żyje, są ranni
Świat
Karol Nawrocki
Konie w prezydenckiej rezydencji. Jest odpowiedź kancelarii
Polska
Donald Trump
Doradca Zełenskiego nie potwierdza słów Trumpa. "Obecnie nie odnotowujemy"
BIZNES
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co mówi prognoza na 1 listopada?
Pogoda na Wszystkich Świętych. Co modele pokazują na 1 listopada
METEO
Donald Tusk otrzymał ozdobny turban od premiera stanu Karnataka
"Widziałem, że się śmiejecie, ale to poważna sprawa"
Świat
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
BIZNES
Tajwan szykuje się na nadejście tajfunu Champi
Zawracają turystów ze szlaków, ewakuują ludność. Zbliża się Champi
METEO
Polskie myśliwce
Alert RCB odwołany
Polska
imageTitle
Semirunnij wrócił w wielkim stylu i chce więcej. "Będzie okazja do pobicia rekordu"
EUROSPORT
"Recykling kremlowskiej propagandy". Poseł Konfederacji i stare nagranie
"2000 żołnierzy oddało się do niewoli". Poseł, stare wideo i niesprawdzone informacje
Michał Istel
Granica państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Ukryła się w toalecie autobusu, by przekroczyć granicę
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica