Cztery filmy dołączone do konkursu FPFF w Gdyni, w tym "Johnny" - opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim

W związku z bardzo wysokim poziomem artystycznym zgłoszonych filmów komitet organizacyjny 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zwiększył liczbę filmów w konkursie głównym. Do dotychczasowej listy 16 tytułów dodano kolejne cztery. Są to: "Johnny" Daniela Jaroszka, "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego, "Cicha ziemia" Agi Woszczyńskiej i "Zadra" Grzegorza Mołdy.

Dodanie do Konkursu Głównego czterech tytułów było możliwe dzięki powiększeniu budżetu tego najważniejszego filmowego wydarzenia w kraju.

Niezwykle wysoki poziom 47. edycji konkursu głównego Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, podkreślał już podczas ogłaszania listy znanych już nam 16 tytułów, mówiąc wręcz o "klęsce urodzaju".

Komitet organizacyjny uwzględnił tę sytuację i ostatecznie w konkursie głównym publiczność festiwalu obejrzy wyjątkowo aż 20 produkcji.

"Johnny", czyli opowieść o charyzmatycznym księdzu

Wśród czterech dodanych tytułów znalazła się niezwykle oczekiwana produkcja w reżyserii debiutującego w długim metrażu Daniela Jaroszka "Johnny" wyprodukowana przez NEXT FILM, której stacja TVN jest koproducentem.

To opowieść poświęcona zmarłemu w 2016 roku księdzu Janowi Kaczkowskiemu, legendarnemu założycielowi i dyrektorowi Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, ale także doktorowi nauk teologicznych, bioetykowi i autorowi tak głośnych książek jak "Życie na pełnej petardzie" czy "Szału nie ma, jest rak". Znany najbardziej z optymistycznego podejścia do życia i wielkiej miłości do świata, którą dzielił się z innymi, już za życia ksiądz Kaczkowski stał się postacią legendarną. Jako szef hospicjum w Pucku uczył lekarzy, jak rozmawiać o śmierci z pacjentami. Gdy sam zachorował na nowotwór mózgu, nie załamał się, lecz parafrazując tytuł swojej książki, do końca "żył na pełnej petardzie".

Film "Johnny" opowiada o księdzu Janie Kaczkowskim (w tej roli Dawid Ogrodnik) z perspektywy jego podopiecznego, Patryka Galewskiego. W tę postać wciela się Piotr Trojan. Wzruszająca historia oparta została na prawdziwych wydarzeniach.

Patryk to chłopak pozbawiony rodzicielskich wzorców. Gdy włamuje się do cudzego domu w małym mieście, wyrok sądu nakłada na niego prace społeczne w puckim hospicjum. Tam właśnie poznaje księdza Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych i odpychających, w pomoc chorym. "W swoich działaniach ksiądz Kaczkowski skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru" - czytamy w materiałach prasowych dotyczących filmu. Kiedy ksiądz Jan sam musi stanąć do walki ze śmiertelną chorobą, Patryka czeka wyzwanie, które zmieni całe jego życie.

Obok Dawida Ogrodnika i Piotra Trojana na ekranie zobaczymy także m.in. Magdalenę Czerwińską, Annę Dymną, Marię Pakulnis i Witolda Dębickiego.

Mistrz autorskiego kina

Pozostałe trzy - z dołączonych do konkursu - tytułów również zapowiadają się ciekawie. Obok mistrza polskiego kina, ale także poety i malarza Lecha Majewskiego, który w konkursie głównym pokaże film pod intrygującym tytułem "Brigitte Bardot cudowna", trafiły do niego dwie kolejne produkcje debiutantów: "Cicha ziemia" w reżyserii Agi Woszczyńskiej oraz "Zadra" Grzegorza Mołdy.

Wbrew tytułowi "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego nie jest opowieścią o francuskiej gwieździe, choć w filmie wciela się w nią (faktycznie podobna do Bardot) Joanna Opozda. Pojawia się także Elizabeth Taylor, którą gra Weronika Rosati. Autorski obraz Majewskiego opowiada o Polsce lat 50. i 60., w której przyszło dorastać głównemu bohaterowi, Adamowi.

Chłopak mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Jego ojciec podczas II wojny światowej walczył w Anglii jako pilot i słuch o nim zaginął. Nie wiadomo, czy tam pozostał, czy ukrywa się, by uniknąć prześladowań. Przychodzą od niego paczki, ale Adam podejrzewa, że przysyła je ktoś inny. Marzy o tym, że któregoś dnia ojciec wróci, on zaś z dumą przedstawi kolegom bohatera. Pewnego dnia, oglądając w kinie "Pogardę" Jeana-Luca Godarda, przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot, do świata gwiazd filmu i muzyki tamtej epoki.

Czy "Brigitte..." to autobiograficzna opowieść o młodości reżysera? Tego zapewne dowiemy się po pokazie w Gdyni, ale pełen magii ekranowy świat wyczarowany przez Lecha Majewskiego z pewnością znajdzie swoich fanów.

Debiuty marzeń

Debiutować fabułą w Gdyni to marzenie większości młodych reżyserów. Aż troje twórców z czterech dołączonych tytułów, właśnie je spełnia.

Doceniony już na świecie, wysmakowany obraz "Cicha ziemia" zaprezentuje widzom Aga Woszczyńska. Uhonorowany prestiżową Nagrodą FIPRESCI - dla najlepszego filmu w konkursie międzynarodowym na festiwalu w greckich Salonikach - obraz wciągnie zwłaszcza tych, którzy lubią opowieści nieoczywiste. Oto młode, zamożne małżeństwo wynajmuje wakacyjny dom na włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że nie spełnia on jednak ich oczekiwań. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika uruchamia łańcuch niepokojących zdarzeń. W pozornie zgodnym małżeństwie na jaw wychodzą mroczne instynkty i skrywane emocje.

Czwarty z dołączonych tytułów to "Zadra" Grzegorza Mołdy, także dzieło debiutanta. Opowieść o utalentowanej dziewczynie z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie, skupia się na rzadko eksplorowanym przez nasze kino środowisku. Nastoletnia bohaterka - sprawiająca wrażenie nieśmiałej dziewczyny - na scenie, przed mikrofonem przechodzi metamorfozę: zmienia się w emanującą energią i charyzmą raperkę, która jak nikt inny umie porwać tłumy. Zadra walczy o marzenia, ale także o lepsze jutro dla swojej rodziny. Czy uczucie, które spadnie na nią niespodziewanie, ułatwi, czy jeszcze skomplikuje jej walkę o siebie?

Festiwal w Gdyni odbędzie się w dniach 12-17 września.

Pełna lista filmów Konkursu Głównego 47 FPFF:

"Apokawixa", reżyseria: Xawery Żuławski

"Brigitte Bardot cudowna", reżyseria i scenariusz: Lech Majewski

"Broad Peak", reżyseria: Leszek Dawid

"Chleb i sól", reżyseria i scenariusz: Damian Kocur

"Cicha ziemia", reżyseria: Aga Woszczyńska

"Filip", reżyseria: Michał Kwieciński

"Głupcy", reżyseria i scenariusz: Tomasz Wasilewski

"Iluzja", reżyseria: Marta Minorowicz

"Infinite Storm", reżyseria: Małgorzata Szumowska

"IO" reżyseria: Jerzy Skolimowski

"Johnny", reżyseria: Daniel Jaroszek

"Kobieta na dachu", reżyseria i scenariusz: Anna Jadowska

"Orlęta. Grodno'39", reżyseria i scenariusz: Krzysztof Łukaszewicz

"Orzeł. Ostatni patrol", reżyseria i scenariusz: Jacek Bławut

"The Silent Twins", reżyseria: Agnieszka Smoczyńska

"Strzępy", reżyseria i scenariusz: Beata Dzianowicz

"Tata", reżyseria: Anna Maliszewska

"Śubuk", reżyseria: Jacek Lusiński

"Wesele", reżyseria i scenariusz: Wojciech Smarzowski

"Zadra", reżyseria: Grzegorz Mołda

