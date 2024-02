"Czas na Show. Drag Me Out". Sześciu znanych mężczyzn przejdzie niezwykłą metamorfozę

Zbliża się premiera długo zapowiadanego nowego programu TVN. - Będzie kolorowo, cekinowo, brokatowo, po prostu, wystrzałowo - zapowiadają producenci. "Czas na Show. Drag Me Out" już od wtorku 5 marca o godz. 21.35 w TVN i Playerze.

"Czas na Show. Drag Me Out" to pierwszy taki tytuł w polskiej telewizji. Sześciu mężczyzn znanych z show-biznesu spróbuje swoich sił w rolach drag queens. O tym, komu wychodzi to najlepiej, zadecyduje jury w składzie: Anna Mucha, Andrzej Seweryn oraz Michał Szpak. Program, który będziemy oglądać przez sześć tygodni, poprowadzi piosenkarka i aktywistka Mery Spolsky.